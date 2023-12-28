В Челябинской области продлили экстренное предупреждение из‑за снегопадов до 29 декабря

Водителей просят отказаться от дальних поездок

Непогода продолжит бушевать в отдельных районах Челябинской области в пятницу, 29 декабря. Синоптики вновь обещают сильный снег, снежные заносы и порывы ветра до 18 метров в секунду. В регионе продлили штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе ЕДДС‑112 Челябинска.

«29 декабря на территории Челябинской области ожидается снег, местами сильный, в отдельных районах метели, на дорогах снежные заносы, гололедица от наката, порывы ветра до 18 метров в секунду»,— предупредили синоптики.

В ЕДДС-112 Челябинска напомнили о том, что при сильном ветре повышается вероятность ЧП на линиях электропередач, а сильный снег является серьезным препятствием для автомобилистов.

В областной Госавтоинспекции сообщили, что на дорогах в круглосуточном режиме работают сотрудники ДПС, а также дорожная техника. Несмотря на это, водителей призвали отказаться от дальних поездок во избежание ЧП.

Если же поездку не отменить, нужно тщательно к ней подготовиться: взять теплые вещи, термос с горячим чаем, трос и лопату, а также заправить полный бак топлива и иметь заряженный телефон. На дороге необходимо быть аккуратным и внимательным. В случае возникновения ЧП можно обратиться за помощью по телефону 112 или к ближайшему экипажу ДПС.