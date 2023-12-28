В Челябинске за ночь вывезли более 500 самосвалов снега

После прошедшей метели на полигон отправили почти 13 тысяч кубометров массы

В Челябинске продолжается борьба с последствиями снежной стихии, обрушившейся на область в среду. 26 декабря в городе выпало более месячной нормы осадков. В комитете дорожного хозяйства посчитали, что за минувшую ночь из города вывезли более 13 тысяч кубометров снега, который можно распределить на 520—550 самосвалов.

На утро 28 декабря на дорогах и тротуарах Челябинска работает 279 единиц техники. В уборке задействовано 572 дорожных рабочих.

«Минувшей ночью работало 255 единиц техники. В уборке была задействована бригада дорожных рабочих из 218 человек. В основном очистка от снега проводилась на проезжей части и тротуарах. На полигон было вывезено 12 966 куб. м снега»,— пояснили в КДХ.

Мы посчитали, что объем вывезенного снега вместился в, как минимум, 520 самосвалов. Днем работа продолжится, пообещали дорожники.