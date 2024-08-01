Детей с подтопленных территорий Челябинской области отправят в лагерь

Алексей Текслер обсудил права юных жителей области с омбудсменом

Губернатор Алексей Текслер провел рабочую встречу детским омбудсменом Евгенией Майоровой. На встрече обсуждали вопросы соблюдения прав детей в Челябинской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

Разговор начали с помощи тем, кто проживает на подтопленных территориях.

«Жители подтопленных территорий получат возможность отправить своих детей в детские оздоровительные лагеря, где есть полноценные условия для отдыха. Сейчас министерство образования Челябинской области вместе с минсоцем, с главами выполняют эту задачу. Прошу подключиться и вас к этой теме», — обратился глава региона к Евгении Майоровой.

Стороны также обсудили итоги работы за предыдущий год. Алексей Текслер отметил, что в регионе почти в два раза увеличено финансирование программ по жилью для детей-сирот, и попросил держать тему на особом контроле. Также актуальной остается тема защиты прав и законных интересов детей и семей участников СВО.

Егения Майорова сообщила, что в службу уполномоченного за 2023 год поступило чуть более 3800 обращений граждан.

«В регионе действует уникальный пакет мер поддержки, учитывающий различные особенности детей, также развивается инфраструктура. Зона ответственности уполномоченного — общее благополучие детей, выявление маркеров, которые влияют на то, чтобы проблема решалась. И первое — это профилактика социального сиротства. Есть проблема с трудными подростками. Еще один вопрос — преступления против половой неприкосновенности детей. Здесь важно особое внимание уделить реабилитации, которую проходят не все дети», — рассказала Евгения Майорова.

Также стороны обсудили тему безопасности детей, в том числе во время летних каникул, случаи гибели детей на пожарах, на воде, при ДТП, вопросы родительского недосмотра. Глава региона поручил обратить внимание на работу по профилактике.

В Челябинской области между тем ищут новые способы социализации трудных подростков — им предлагают играть в театре и искать новых друзей в загородных лагерях.