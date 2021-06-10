Для талантливых ребят из Копейска проведут профильные образовательные смены

Работать с детьми будут ведущие педагоги региона

В Копейске пройдут профильные образовательные смены «Будь в центре!» от Центра поддержки одаренных детей Челябинской области «Курчатов Центр». В рамках проекта с талантливыми ребятами будут заниматься ведущие педагоги региона. Проект реализуется при поддержке администрации Копейского городского округа, сообщает пресс-служба министерства образования Челябинской области.

«Развитие системы поддержки одаренных детей имеет большое значение для всей Челябинской области, ведь талантливая молодежь в перспективе — важнейший фактор и ресурс развития региона. Администрация Копейского городского округа, понимая важность этой работы, совместно с региональным центром разработала программу профильных смен на основе образовательных потребностей учащихся муниципалитета. Так выглядит эффективная модель взаимодействия с муниципальными образованиями», — прокомментировала ситуацию руководитель «Курчатов Центра» Светлана Чистякова.

Каникулы с педагогами проведут 93 талантливых школьника. Все они становились победителями в различных интеллектуальных состязаниях. В программе — занятия по естественнонаучным и гуманитарным предметам, робототехнике и шахматам. Все знания ребята сразу будут применять на практике, используя современное оборудование «Курчатов Центра».

«Организация совместных с „Курчатов Центром“ профильных образовательных смен поможет нам в создании банка данных одаренных детей, разработке и реализации программ адресной содержательной, методической и финансовой поддержки. Это драйверы для формирования успешности в образовательной среде, развитии муниципалитета и его конкурентоспособности» — отмечает начальник управления образования Копейского городского округа Алексей Ангеловский.

Кроме того, ребята ознакомятся с историей и культурой Челябинской области. Посетят музеи, заповедники и спектакль в театре.

Напомним, что ранее педагоги «Курчатов Центра провели образовательный интенсив в доме отдыха «Звездный». Посетить его смогли ребята из разных районов региона.