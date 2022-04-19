Для льготников в Челябинской области нарезали новые земли

Большая часть участков расположены в Красноармейском и Карталинском районах

В Челябинской области сформированы дополнительные земельные участки для льготников. Все они будут розданы гражданам в 2022 году. Перечень земель опубликован на сайте министерства имущества Челябинской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

«В перечне 127 участков общей площадью более 13 гектаров. Все они будут переданы в собственность льготников под индивидуальное жилищное строительство или ведение личного подсобного хозяйства»,

— отмечают в пресс-службе.

Большая часть земель находится в Красноармейском и Карталинском районах.