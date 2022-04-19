«В перечне 127 участков общей площадью более 13 гектаров. Все они будут переданы в собственность льготников под индивидуальное жилищное строительство или ведение личного подсобного хозяйства», — отмечают в пресс-службе.
Большая часть земель находится в Красноармейском и Карталинском районах.
Напомним, правом на бесплатное приобретение в собственность земельных участков на территории Челябинской области обладают многодетные семьи, жители сельской местности и молодые семьи, нуждающиеся в жилых помещениях, а также обманутые дольщики и лица, получившие увечья при исполнении обязанностей военной службы.
Между тем региональный маткапитал в Челябинской области разрешили тратить на ремонт электропроводки печного отопления.
Между тем в феврале 2022 года Заксобрание ограничило круг получателей областного маткапитала. Выплату могут получать только те семьи, которые прожили на Южном Урале не меньше трех лет.