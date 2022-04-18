В Челябинской области региональный маткапитал разрешили тратить на ремонт

Семьи смогут переложить печи и поменять электропроводку

На Южном Урале расширили возможности применения регионального маткапитала. Теперь его средства можно потратить на определенные виды ремонта. Решение об этом в понедельник, 18 апреля, приняли на внеочередном заседании Заксобрания области сразу в трех чтениях.

«Эта мера поддержки особенно актуальна для жителей сельских территорий»,

— замечает председатель комитета по социальной политике Заксобрания области Сергей Буяков.