Региональный маткапитал теперь можно тратить на ремонт электропроводки, электрооборудования, необходимого для эксплуатации электропроводки, а также на ремонт печного отопления объекта индивидуального жилищного строительства.
«Эта мера поддержки особенно актуальна для жителей сельских территорий», — замечает председатель комитета по социальной политике Заксобрания области Сергей Буяков.
Напомним, региональный маткапитал в размере 108 тысяч 160 рублей получают многодетные семьи, в которых среднедушевой доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения.
Кстати, средства регионального маткапитала будут более оперативно поступать на счета граждан: полномочия по приему, регистрации заявлений, принятию решения о предоставлении меры поддержки, формированию электронных реестров для перечисления денежных средств на счета граждан и организаций с июля 2022 года будут осуществлять органы местного самоуправления.
Между тем в феврале 2022 года Заксобрание ограничило круг получателей областного маткапитала. Выплату могут получать только те семьи, которые прожили на Южном Урале не меньше трех лет.