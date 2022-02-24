В Челябинской области ограничат круг получателей областного маткапитала

Региональный Минсоц предлагает выплачивать его семьям, которые проживают на Южном Урале не меньше трех лет

В четверг, 24 февраля, Законодательное собрание области приняло в первом чтении поправки к закону «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей в Челябинской области». Изменения касаются выплаты областного маткапитала. Предполагается, что его будут получать только те семьи, которые прожили на Южном Урале не меньше трех лет, передает с заседания ЗСО корреспондент ИА «Первое областное».

«Мы предлагаем выплачивать областной семейный маткапитал только тем семьям, которые проживают на территории Челябинской области не меньше трех лет», — объяснила суть нововведения министр социальной защиты Челябинской области Ирина Буторина.

Ранее законопроект получил одобрение комитета по социальной политике Заксобрания области.

Отмечается также, что семьи, которые проживают на территории области меньше трех лет, но родят малышей до поправок в законе, сохранят свое право на эту выплату.

Напомним, в 2022 году размер пособия составляет 108 тыс. рублей.

Право на региональный маткапитал имеют семьи со среднедушевым доходом, не превышающим двукратную величину прожиточного минимума, установленную для трудоспособного населения Челябинской области. Областной семейный маткапитал выплачивается при рождении третьего или последующего ребенка. В 2021 году за областным маткапиталом обратились 4304 семьи. На оплату пособия было направлено 429 млн рублей.