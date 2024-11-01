Алексей Лошкин пообещал отрегулировать работу светофоров на Северо-Западе

Врио главы Челябинска посетил центр управления дорожным движением

Алексей Лошкин попросил предоставить варианты по увеличению пропускной способности на сложных участках города. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Врио главы Челябинска посетил центр автоматизированного управления дорожным движением предприятия «СМЭУ». Алексей Лошкин отметил, что Челябинску есть чем гордиться, потому что технологии интеллектуального управления областной столицы используются в других городах, в том числе в Москве.

«Попросил представить мне математические модели оптимальных каналов движения транспорта, по увеличению пропускной способности на всех сложных участках города, таких как, например, западное направление и Комсомольский проспект. Откладывать больше нельзя», – написал Алексей Лошкин в своем телеграм-канале.