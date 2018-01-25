/ Задержание директора магнитогорского цирка прокомментировали следователи

Общий размер взятки, которую получил Олег Хотим, — 180 тысяч рублей.

Руководитель филиала ФКП «Росгосцирк» «Магнитогорский Госцирк», по данным следователей, ранее уже получил 30 тысяч рублей. Деньги ему передали за заключение договора на оказание транспортных услуг на сумму 1 миллион рублей. Предположительно, речь идет о договоре на перевозку животных. Накануне, 24 января, в Челябинске подозреваемому передали остальную часть «денежного вознаграждения» — еще 150 тысяч рублей. Тогда же мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело по факту получения взятки.



В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст.91 УПК РФ. Проводятся следственные действия по установлению обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. В ходе расследования уголовного дела следователем СК в обязательном порядке будут установлены причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, для их устранения и профилактики подобных преступных деяний будет внесено представление. — рассказали сайту «Первый областной» в Следственном управлении СКР по Челябинской области.

Добавим, преступление выявили сотрудники ГУ МВД Российской Федерации по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела. Расследование продолжается.

