Директор челябинского лицея ответила на претензии о плохом состоянии школы

Родители пожаловались на холод и текущую крышу

Родители детей, которые обучаются в челябинском лицее № 37, пожаловались в соцсетях на плохое состояние школы. Взрослые рассказали о текущей крыше, о старых, продуваемых ветром деревянных окнах, о гниющих полах и закрытых туалетах. По просьбе ИА «Первое областное» на эти претензии ответила директор учебного заведения Елена Киселева.

Проблемы с крышей руководитель лицея объяснила обильными снегопадами. Крышу почистили от сугробов, но повредили кровельное покрытие, из-за этого пошла течь и промокли наружные стены кабинетов.

«Установить дефекты и выполнить ремонт кровли в настоящее время не представляется возможным в связи с погодными условиями. Ремонт поврежденного участка кровли и ремонт учебных кабинетов планируется выполнить в летний период 2024 года», — заверила Елена Киселева.

По словам директора, в школе ведется поэтапная замена деревянных оконных блоков. Пластик уже стоит в коридорах и в двух учебных кабинетах.

«В августе 2023 года в связи с аварией на наружных сетях теплоснабжения было затоплено подвальное помещение, в связи с этим в здании стоял запах сырости и произошло заиливание труб канализации. Замену труб канализации, в том числе в кабинете технологии, планируется провести летом этого года. В настоящее время заменить трубы не представляется возможным в связи с тем, что они проложены под полом», — добавляет директор.

Система отопления, утверждает директор, находится в рабочем состоянии. Температурный режим соответствует санитарным нормам. Все туалеты работают.

Между тем в Челябинской области скоро стартует приемная кампания в первые классы. Уже на этой неделе родители могут создать на портале «Госуслуги» электронный черновик заявления на поступление в школу.

Дату и время начала приема заявлений именно в вашем городе или районе можно посмотреть по этой ссылке.