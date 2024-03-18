Опубликован график начала приемной кампании в первые классы Челябинской области

Отдельные территории откроют запись уже 25 марта

Старт приемной кампании в первые классы на Южном Урале растянется на неделю. Часть муниципалитетов начнут принимать заявления уже 25 марта. Однако большая часть территорий откроет запись 1 апреля.

Подробный график по дням и часам публикуем ниже.

25 МАРТА

08:00

Аргаяшский район

Ашинский район

Кунашакский район

Нязепетровский район

Увельский район

09:00

Трехгорный городской округ

26 МАРТА

09:00

Снежинский городской округ

27 МАРТА

08:00

Кизильский район

Троицкий район

09:00

Брединский район

Саткинский район

28 МАРТА

08:00

Верхнеуральский район

09:00

Коркинский муниципальный округ

29 МАРТА

08:00

Миасский городской округ

09:00

Челябинский городской округ

1 АПРЕЛЯ

08:00

Агаповский район

Верхнеуфалейский городской округ

Еманжелинский район

Еткульский район

Карабашский городской округ

Карталинский район

Каслинский район

Красноармейский район

Кусинский район

Кыштымский городской округ

Озерский городской округ

Октябрьский район

Троицкий городской округ

Уйский район

Чебаркульский район

08:30

Златоустовский городской округ

Усть-Катавский городской округ

09:00

Варненский район

Катав-Ивановский район

Копейский городской округ

Локомотивный городской округ

Магнитогорский городской округ

Нагайбакский район

Пластовский район

Сосновский район

Чебаркульский городской округ

Чесменский район

Южноуральский городской округ

Напомним, в первую волну приема заявлений, которая продлится до 30 июня, можно поступить в школу исключительно по прописке. Также во время первой волны зачисления школа обязана зачислить детей, чьи братья и сестры уже учатся в данной школе.

А прием заявлений не по прописке, на оставшиеся места, начнется 6 июля и завершится 5 сентября.

При этом уже с 18 марта родители могут создать на портале «Госуслуги» электронный черновик заявления на поступление в школу.