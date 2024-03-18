Южноуральцам разрешили забить в «Госуслуги» черновик заявления в первый класс

В день икс останется нажать на кнопку «Подать заявление»

На следующей неделе на Южном Урале стартует приемная кампания в первый класс. А начиная с этого понедельника, 18 марта, родители могут создать черновик заявления о приеме в школу на «Госуслугах», сообщает пресс-служба Минобра Челябинской области.

«Черновик значительно упрощает процесс подачи заявления. Когда прием в первый класс будет открыт, родитель сможет зайти в личный кабинет и просто нажать кнопку „Подать заявление“. До этого заявление можно будет редактировать», — отмечают в пресс-службе.

Напомним, в конце апреля запись в первые классы откроется только для тех детей, кто идет в школу, к которой относится по прописке. Также во время первой волны зачисления школа обязана зачислить детей, чьи братья и сестры уже учатся в этой школе.

Дата начала приема у каждого муниципалитета своя, но не позднее 1 апреля. Например, Сатка, Аргаяшский, Ашинский, Кунашакский и некоторые другие районы открывают запись 25 марта. В Челябинске, Миассе запись стартует 29 марта. В Магнитогорске и Копейске — 1 апреля. Полный график начала приемной кампании смотрите по этой ссылке.

Регистрация заявлений в электронной форме возможна через портал «Госуслуги» и ГИС «Образование в Челябинской области». Для подачи заявления в электронной форме необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг. После подачи заявления в электронном виде родители должны принести в школу оригиналы документов. Заявление также можно принести в школу лично.

Прием заявлений на детей по прописке завершится 30 июня. После этого в течение трех дней школа обязана опубликовать списки зачисленных.

Прием заявлений не по прописке пройдет с 6 июля по 5 сентября.