Девять наземных беспилотников и дроны поехали из Челябинской области на фронт

За 2025 год объем адресной поддержки из областного бюджета превысил 400 миллионов рублей

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер передал современное оборудование и технику воинским частям, выполняющим задачи в зоне специальной военной операции, сообщает пресс-служба губернатора. Помощь сформировали по конкретным заявкам командования.

90-й гвардейской танковой дивизии передали девять современных роботизированных наземных комплексов. Их разработали и произвели на одном из челябинских предприятий. Эта техника, уже зарекомендовавшая себя на передовой, позволяет доставлять боеприпасы и продовольствие, а также эвакуировать раненых с линии боевого соприкосновения.

Также подразделениям 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа была передана партия FPV-дронов. Командующий этим объединением — уроженец Челябинской области, выпускник местного танкового училища.

Как отметил губернатор, помощь регион оказывает на постоянной основе. За 2025 год объем адресной поддержки из областного бюджета превысил 400 миллионов рублей. Практически ежемесячно на передовую отправляются беспилотные летательные аппараты, квадроциклы, рации, мотоциклы и другое востребованное оборудование. Всего за время проведения СВО помощь получили 61 воинское подразделение, которым передано свыше 3,5 тысяч единиц техники и спецоборудования.

Отдельно Алексей Текслер поблагодарил жителей региона. Именно по их инициативе на передовую отправлены тысячи тонн гуманитарных грузов и собраны сотни миллионов рублей пожертвований. Например, буквально на днях из Агаповского и Брединского округов бойцам отправили около тонны копченого мяса.

«Исторически Челябинская область была и остается надежным тылом. Сегодня эту традицию продолжают все: власти, предприятия, жители. Наша поддержка дает бойцам дополнительную силу и уверенность. Мы знаем, как это важно, и будем делать все для нашей Победы», — подчеркнул глава региона.

Губернатор также добавил, что в регионе расширяется сеть медицинских учреждений для реабилитации участников СВО, а на базе 90-й танковой дивизии при поддержке области создан класс для обучения операторов БПЛА.