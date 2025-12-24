Алексей Текслер передал южноуральцам на фронт робототехнику и дроны

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил подразделениям Центрального военного округа партию спецтехники для применения в зоне спецоперации, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу главы региона.





Девять новейших наземных робототехнических комплексов, произведенных в Челябинске, отправились в 90-ю танковую дивизию ЦВО. Эта техника уже доказала свою эффективность на передовой.





«Фактически это наземные беспилотники, которые позволяют доставлять на передовую все необходимое, эвакуировать бойцов, доставлять боеприпасы и необходимое снабжение. Конечно, в каждой партии обязательно передаем беспилотные летательные аппараты. Всего на передовую было направлено около 8 тысяч тонн различных грузов. Мы будем продолжать эту работу до нашей полной победы», — подчеркнул Алексей Текслер.

Также губернатор передал партию дронов-камикадзе подразделениям 2-й общевойсковой армии, командование которой связано с Челябинской областью.





Всего за время проведения СВО Челябинская область оказала помощь 61 воинскому подразделению. Передано свыше 3,5 тысячи единиц оборудования, включая квадрокоптеры, FPV-дроны, тепловизоры, антидроновые системы и спецтранспорт.





Помимо поставок техники, на базе 90-й танковой дивизии при поддержке региона создан учебный класс для операторов БПЛА. В Челябинске также расширяется сеть медицинских учреждений для реабилитации участников СВО, проведен капитальный ремонт военного госпиталя и закуплено современное медицинское оборудование.