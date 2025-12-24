Южноуральцы собрали и закоптили почти тонну мяса для бойцов СВО

Участие в акции приняли жители Брединского и Агаповского округов

Душевная акция с говорящим названием «Тепло родного дома» объединила жителей Брединского округа. Они подарили нашим защитникам копченые деликатесы. Как сообщает газета «Сельские новости», всего на передовую отправили 500 килограммов различного мяса.





На протяжении трех недель жители собирали домашнее мясо. Среди деликатесов: конина, свинина, баранина, дичь, гуси, утки и куры. Не обошлось и без бастурмы, консервов и домашней колбасы с салом. В этом году получилось собрать на 100 килограммов больше мяса, чем в прошлом.





Сформировать пятьсот килограммов добра — задача не для слабых. Самый долгий этап — переговоры с мастерами копчения, кто в этот момент мог срочно принять в работу столько мяса. Часть коробок с деликатесами собирали прямо в редакции, но основной фронт работ развернулся в другом месте. На помощь откликнулись старшеклассники, которые помогали перетаскивать коробки.





«Вчера в Магнитогорск уже отправили 50 коробок, каждая из которых рассчитана не менее чем на десятерых. Их получат 23 человека — наши земляки и на курско-белгородском направлении, и в ДНР, ЛНР, Запорожье. Вот такое народное единение, от которого бойцам будет тепло и на душе, и в животе!» — уточняет главный редактор Александра Цыганова.

К теплой акции присоединились и жители Агаповского округа. Четыре дня школьники, библиотеки, «серебряные» волонтеры и коллектив редакции «Звезды» принимали продукты от жителей. Помимо четырехсот килограммов копченостей (мясо птицы, говядина, баранина, козлятина, сало, грудинка, окорок и рулеты), на передовую отправились еще сорок кило соленого сала и баранины.





В акции приняли участие фермерские хозяйства, детский сад, коллектив собрания депутатов и управления культуры, а также более сорока жителей Агаповского округа.



Почти полтонны мяса уместились в 73 коробки. Еще в 66 упаковали детские письма, рисунки и поделки, елочные украшения, сладости, чай, кофе, сигареты, термобелье, а главное — лекарства. Кроме того, в посылке три спутниковые системы «Старлинк», семь генераторов, четыре рации TYT, три противодроновых одеяла, окопные свечи, чехлы для мин, белые маскхалаты и 34 маскировочные сети.





«Привет» из Агаповки уже дошел до адресата, парни угощаются домашними деликатесами. Посылка из Бредов пока находится в пути.