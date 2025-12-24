Душевная акция с говорящим названием «Тепло родного дома» объединила жителей Брединского округа. Они подарили нашим защитникам копченые деликатесы. Как сообщает газета «Сельские новости», всего на передовую отправили 500 килограммов различного мяса.

photo_2025-12-24_15-08-28.jpg

На протяжении трех недель жители собирали домашнее мясо. Среди деликатесов: конина, свинина, баранина, дичь, гуси, утки и куры. Не обошлось и без бастурмы, консервов и домашней колбасы с салом. В этом году получилось собрать на 100 килограммов больше мяса, чем в прошлом.

photo_2025-12-24_15-10-08.jpg

Сформировать пятьсот килограммов добра — задача не для слабых. Самый долгий этап — переговоры с мастерами копчения, кто в этот момент мог срочно принять в работу столько мяса. Часть коробок с деликатесами собирали прямо в редакции, но основной фронт работ развернулся в другом месте. На помощь откликнулись старшеклассники, которые помогали перетаскивать коробки.

photo_2025-12-24_15-12-41.jpg

«Вчера в Магнитогорск уже отправили 50 коробок, каждая из которых рассчитана не менее чем на десятерых. Их получат 23 человека — наши земляки и на курско-белгородском направлении, и в ДНР, ЛНР, Запорожье. Вот такое народное единение, от которого бойцам будет тепло и на душе, и в животе!» — уточняет главный редактор Александра Цыганова.

К теплой акции присоединились и жители Агаповского округа. Четыре дня школьники, библиотеки, «серебряные» волонтеры и коллектив редакции «Звезды» принимали продукты от жителей. Помимо четырехсот килограммов копченостей (мясо птицы, говядина, баранина, козлятина, сало, грудинка, окорок и рулеты), на передовую отправились еще сорок кило соленого сала и баранины.

N88rLEW_Pnps9UG15gEU3AVy0sLIPyqebhlFdHNE5JTwRdNXoxKCMAMoA51DI0YjRgBx7-qVJYZuFOBbSRi7U-Bd.jpg

В акции приняли участие фермерские хозяйства, детский сад, коллектив собрания депутатов и управления культуры, а также более сорока жителей Агаповского округа.

Почти полтонны мяса уместились в 73 коробки. Еще в 66 упаковали детские письма, рисунки и поделки, елочные украшения, сладости, чай, кофе, сигареты, термобелье, а главное — лекарства. Кроме того, в посылке три спутниковые системы «Старлинк», семь генераторов, четыре рации TYT, три противодроновых одеяла, окопные свечи, чехлы для мин, белые маскхалаты и 34 маскировочные сети.

photo_2025-12-24_15-22-01.jpg

«Привет» из Агаповки уже дошел до адресата, парни угощаются домашними деликатесами. Посылка из Бредов пока находится в пути.