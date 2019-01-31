/ Девушке-инвалиду проведут уникальную операцию в больнице Челябинска

От смертельной опасности Василину избавят в городской ДКБ.

В Челябинске проведут уникальную операцию для не менее уникального пациента. Василина Реснянская — инвалид-колясочник. У нее врожденное заболевание — ее костный скелет развивался с нарушениями. Это не мешает девушке работать, помогать пожилым людям, а также вести активную социальную жизнь.

Но год назад Василине поставили страшный диагноз: после отказа одной из почек, возник риск воспаления и разрыва. Это угрожает девушке моментальной смертью. Врачи отказывались сделать операцию, поскольку ее отягощают физические особенности пациента.

Конечно, отказаться от органа намного проще, чем потом без него жить. Даже представить невозможно, каково было бы мне в моем положении жить с одной почкой, притом, что и вторая тоже работает неполноценно. И потом мне сказали, что такую операцию все равно можно сделать только в Москве и стоит она до миллиона рублей. — поделилась Василина.

С этой проблемой Василина обратилась к депутату Государственной думы Владимиру Бурматову. Они уже были знакомы ранее, когда политик помог девушке решить вопрос с приобретением новой инвалидной коляски. Теперь с его помощью в Челябинске были найдены врачи, которые согласились провести сложную операцию. Для девушки она будет бесплатна. К тому же, врачи выяснили, что не вся почка девушки отказала.

Василина — удивительный человек, открытый, эмоциональный, жизнерадостный. Мы за нее все переживаем, желаем скорее поправиться. Мы Василине работу уже нашли, причем такую, которая ей понравится. У нас есть волонтерское направление, которое занимается помощью людям с ограниченными возможностями, и мы предложили Василине его возглавить. Много времени это у нее не отнимет, а выход ее энергии, доброте и душевности сможет дать. — отметил депутат Госдумы Владимир Бурматов.

После операции девушка пройдет реабилитацию, а потом сможет приступить к новой деятельности.