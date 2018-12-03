/ Чулпан Хаматова поддержала юную спортсменку из Копейска на шоу «Лучше всех»

Актриса посадила девочку на колени и не отпускала до самого выступления.

Ольга Курбатова — 10-летняя школьница из Копейска, которая занимается черлидингом. Она не понаслышке знает, что такое серьезные тренировки, и с радостью рассказала о черлидинге всем зрителям «Первого канала».

Это сложно, на самом деле. Делать станты, акробатику, нужно, чтобы все было синхронно. Я флаер, меня подбрасывают. Для того чтобы это получилось, нужно очень много тренироваться. Если флаера не словят — ему капец. — рассказала Ольга Максиму Галкину.

Ведущий рассказал, что Оля участвовала во Всемирных детских играх победителей, после которых познакомилась с Чулпан Хаматовой. Актриса также участвовала в выпуске. Когда она вышла на сцену, то была так рада видеть Олю, что посадила ее на колени и не отпускала до самого выступления. Актриса рассказала, что Всемирные детские игры победителей проводятся среди детей, победивших рак. Ольга участвовала в них не один раз. Именно благодаря играм появилась ее тяга к спорту.

Выпуск закончился фееричным выступлением Ольги в составе команды «Beauty», в котором девочки продемонстрировали спортивно-акробатический номер.