Детский сад, на текучку кадров в котором указали Текслеру, взял на работу двух воспитателей

Родители позвонили на горячую линию с губернатором Челябинской области

Челябинский детский сад № 32 в микрорайоне Чурилово взял на работу двух педагогов. Об этом в четверг, 9 декабря, ИА «Первое областное» рассказали в пресс-службе городского комитета по делам образования.

«Сейчас в детском саду № 32 есть две вакансии. Вопрос кадрового обеспечения держится на постоянном контроле руководителя садика. Вместе с тем два педагогических работника в данный момент находятся в стадии оформления документов для поступления на работу», — заявила пресс-секретарь комитета Екатерина Самарина.

В среду, 8 декабря, на горячую линию с Алексеем Текслером поступила жалоба от женщины из Чурилово. Мать детсадовца рассказала, что мест на всех в местном садике не хватает, а попавшие в 32-й садик дети страдают из-за текучки педперсонала.

Алексей Текслер попросил городской комитет по делам образования разобрать ситуацию. Также глава региона заверил, что скоро в Чурилово будет построен еще один детский сад.