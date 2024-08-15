Детский офтальмолог из Магнитогорска рассказала о наиболее частых травмах глаза

Ксения Яковенко советует родителям убирать в недоступные для ребенка места средства бытовой химии

Этим летом детские врачи-офтальмологи без работы не остаются. К ним обращаются за помощью много пациентов с травмами глаз. В большинстве случаев это попадание в них инородных тел. Детский офтальмолог из магнитогорского многопрофильного стационара в «Центре охраны материнства и детства» Ксения Яковенко рассказала случаи из медицинской практики и дала ряд советов родителям, как минимизировать риск получения травм глаза у детей.

По словам офтальмолога, только с окалиной в роговице за лето прошло около 30 детей разного возраста. По ее словам, дети элементарно пренебрегали техникой безопасности во время летних работ, не использовали защитные очки.

«Но не обязательно находиться вблизи от стройплощадки, где ведутся сварочные работы, чтобы в глаз залетела окалина. Микроскопические частицы металла могут попасть в глаз с ветром, например, при игре ребенка на детской площадке. Таких случаев было несколько. Родители замечали уже покраснение глаза у ребенка и черную точку внутри», — рассказывает Ксения Яковенко.

Все пациенты с тяжелыми травмами глаза в Челябинской области направляются в единственный в регионе глазной травмпункт, который находится в ОКБ № 3 в Челябинске. Там с ними уже занимаются офтальмохирурги.

«У нас был сложный случай. Мальчик во время отдыха на природе при перезарядке пневматического пистолета выстрелил себе в глаз. Пулька не попала внутрь глаза, она отскочила. Но удар под сильным давлением вызвал очень тяжелую травму, требующую оказания хирургической помощи. С диагнозом: контузия тяжелой степени, травматическая катаракта, отрыв радужной оболочки, надрыв роговицы ребенок был направлен в Челябинск на оперативное лечение», — вспоминает врач-офтальмолог.

Ксения Яковенко также рассказала, что окалину из роговицы глаза у малышей приходится удалять под общим наркозом. Хотя у взрослых пациентов можно обойтись работами под местным обезболиванием. Дело в том, что ребенок во время процедуры должен сидеть и смотреть в одну точку. Маленькому малышу этого не объяснить.

«Обращаюсь к родителям: убирайте средства бытовой химии в недоступные для ребенка места! Очень часто бывают случаи химических ожогов, когда детям попадают в глаза концентрированные щелочи или кислоты», — добавляет Ксения Яковенко.

Ксения Яковенко называет профессию врача-офтальмолога «сложной, но очень интересной». Глаз — важнейший маленький орган, с помощью которого человек получает 90% всей информации об окружающем мире. Она советует беречь глаза, чтобы никогда не попадать в списки пациентов с травмами.