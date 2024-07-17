Челябинские врачи спасли роженицу с гигантскими опухолями в матке

Специалисты Клиники ЮУГМУ удалили семь новообразований и сохранили женщине возможность иметь детей

Челябинские врачи спасли роженицу, ее ребенка в сложных родах: за время беременности у челябинки выросло несколько опухолей. Специалисты Клиники ЮУГМУ провели операцию, во время которой гигантские миомы удалили, сохранив при этом женщине иметь детей в будущем.

Как рассказала в благодарном отзыве молодая мама Светлана, родовая деятельность началась раньше срока, на 32-й неделе.

«Из-за опухолей естественное родоразрешение было невозможно. Предстояло кесарево сечение с удалением части миоматозных узлов. Был риск большой кровопотери и удаления органа», — делится челябинка.

Команда врачей блестяще справилась с задачей: провела органосохраняющую операцию, в ходе которой было удалено семь новообразований. А уже через несколько часов пациентка уже могла вставать.