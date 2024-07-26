Делегация московских врачей начала прием пациентов в стационарах Южного Урала

В регионе работают терапевты, онкологи, кардиологи и другие специалисты

По поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко на Южном Урале работают ведущие специалисты федеральных медицинских центров, сообщили в правительстве Челябинской области.

Так, в составе делегации главы Минздрава РФ приехал главный неонатолог министерства, ректор Педиатрического университета Дмитрий Иванов, который провел проверку работы педиатрической службы региона и отметил выдающиеся результаты челябинских неонатологов.

А в Челябинский онкоцентр приезжал заместитель директора НМИЦ им. Н. Н. Блохина Минздрава РФ по реализации федеральных проектов Тигран Геворкян. Он оценил работу онкологической службы нашего региона и провел выездные мероприятия в Магнитогорске, Златоусте, Миассе и Челябинске, проинспектировав работу хирургической, химио- и радиотерапевтической служб.