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/ 1,5 тысячи новых мест получили дошкольники на Южном Урале в 2017 году

1,5 тысячи новых мест получили дошкольники на Южном Урале в 2017 году

Детские сады построили в Челябинске, Аше, Аргаяшском районе и селе Долгодеревенском.
вчера в 12:26
  |  Общество

Пять построенных и несколько выкупленных зданий позволили обеспечить южноуральских малышей 1,5 тысячи мест в детских садах. Их построили в Челябинске, Аше, Аргаяшском районе и селе Долгодеревенском, а выкупили помещения в Челябинске, Чебаркуле, Миассе и Сосновском районе. По распоряжению губернатора Челябинской области на это выделено больше 1 миллиарда рублей.

Указ Президента РФ на территории региона выполнен, но мы не планируем на этом останавливаться, строительство детских садов на Южном Урале продолжается. Будут создаваться места для детей более раннего возраста, до трех лет. — отметил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Сообщается, что по итогам года Челябинская область вошла в десятку лучших регионов по количеству мест в дошкольных образовательных учреждениях. Сейчас показатель доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет составляет 99,95%.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Комментарии

детсадовец
20:11, 22.12.2017
видимо, мы входим в те самые 0,05% - нам уже 5,5 лет, очередь №1, но... ждите, ждите, ждите...

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