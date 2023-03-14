В Челябинской области начинается вакцинация от клещевого энцефалита

В прошлом году от этой инфекции скончались десять южноуральцев

Главный санитарный врач Челябинской области Анатолий Семенов предписал провести в регионе вакцинацию от клещевого энцефалита.

В 2022 году от клещей пострадали 20 тысяч 350 южноуральцев. По сравнению с 2021 годом число укушенных выросло на 40%. Четверть укушенных — это дети.

Чаще всего клещи кусали южноуральцев в Нязепетровском, Кусинском, Катав-Ивановском, Карабашском, Кыштымском и Миасском муниципальных образованиях.

Несмотря на обработку, 16% укушенных пострадали в жилой зоне городов и сел. Чуть больше несчастных случаев — 19% укусов — произошли на территории коллективных садов.

Реальной защитой от клещевого энцефалита остается прививка. Но привитых немного.

«Иммунная прослойка населения Челябинской области к клещевому энцефалиту в 2022 году составила 20,3%. Среди детей она выше — 54%, а среди взрослых невелика — чуть меньше 11%»,

— сообщает региональный Роспотребнадзор.

Эпидемиологическая ситуация по клещевому энцефалиту и клещевому боррелиозу остается неблагополучной. В 2022 году заболеваемость клещевым энцефалитом превысила уровень 2021 года в 2,7 раза.

Зарегистрировано 182 случая заболевания, десять человек умерли — все они взрослые и не имели прививки.

Заболеваемость клещевым боррелиозом в сравнении с 2021 годом снизилась в 3,4 раза. Зарегистрировано 99 случаев, никто не умер.