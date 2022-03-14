«Совместно с Рособрнадзором мы приняли решение выдать приехавшим ребятам аттестаты по итогам текущей успеваемости», — пояснил министр просвещения Сергей Кравцов.
Все дети беженцев, отмечают в пресс-службе, зачисляются в детские сады и школы, а студенты могут продолжить учебу в российских вузах.
Накануне стало известно, что Челябинская область примет 565 беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины.
Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что в регионе готовы принять 1200 беженцев из Донбасса и сотню сирот. Организовано 23 пункта временного размещения на базе санаториев, домов отдыха и других социальных объектов.