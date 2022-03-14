Дети-беженцы из Донбасса получат школьные аттестаты по итогам текущих оценок

Такое заявление сделал министр просвещения РФ Сергей Кравцов

Школьники из Донбасса, которые прибывают в Россию как беженцы, смогут получить школьные аттестаты в упрощенном порядке. Об этом в понедельник, 14 марта, заявила пресс-служба Министерства просвещения РФ со ссылкой на главу ведомства.

«Совместно с Рособрнадзором мы приняли решение выдать приехавшим ребятам аттестаты по итогам текущей успеваемости»,

— пояснил министр просвещения Сергей Кравцов.