Школьники из Донбасса, которые прибывают в Россию как беженцы, смогут получить школьные аттестаты в упрощенном порядке. Об этом в понедельник, 14 марта, заявила пресс-служба Министерства просвещения РФ со ссылкой на главу ведомства.

«Совместно с Рособрнадзором мы приняли решение выдать приехавшим ребятам аттестаты по итогам текущей успеваемости», — пояснил министр просвещения Сергей Кравцов.

Все дети беженцев, отмечают в пресс-службе, зачисляются в детские сады и школы, а студенты могут продолжить учебу в российских вузах.

Накануне стало известно, что Челябинская область примет 565 беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что в регионе готовы принять 1200 беженцев из Донбасса и сотню сирот. Организовано 23 пункта временного размещения на базе санаториев, домов отдыха и других социальных объектов.