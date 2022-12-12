Дети-бабочки из Челябинской области получили бесплатный перевязочный материал

Средства куплены на деньги регионального бюджета и фонда «Круг добра»

Родители детей-бабочек из Челябинской области получили бесплатный перевязочный материал для своих маленьких пациентов. Необходимые бинты и препараты были закуплены за счет областного бюджета, а также благотворительного фонда «Круг добра». Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщает пресс-служба Минобра области.

Все дети страдают врожденным буллезным эпидермолизом. У ребят очень тонкая кожа, и при малейшем воздействии на нее на коже, на лице, на конечностях и даже на слизистых появляются пузыри — кожа буквально слезает.

«Таким пациентам необходимо наносить на кожу лекарства и повязки — они помогают заживлять раны и спасают от заражения. Тяжелые формы заболевания мешают жить и создают трудности для родителей. Семьи „бабочек“ нуждаются в помощи, ведь, кроме психологической, на родителей ложится еще и материальная нагрузка»,

— говорит главный дерматовенеролог Челябинской области Олег Зиганшин.