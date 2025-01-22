Десятикласснику из Кыштыма восстановят сгоревший курятник и помогут с поступлением

Юного фермера поддержал Союз сельской молодежи

Десятиклассник из Кыштыма Глеб Шудриков уже стал почти родным для Первого областного медиахолдинга. Ранее мы рассказывали про ужасный пожар, который уничтожил редких птиц и перепелов в его курятнике. К истории парня удалось привлечь внимание губернатора Челябинской области.

Поддержать Глеба решили и в Российском союзе сельской молодежи. Парень встретился с заместителем председателя РССМ Владиславом Улановым, первым замминистра сельского хозяйства и исполнительным директором реготделения ассоциации «Народный фермер».





Фото: ВК, Владислав Уланов

«Помещение Глебу восстановят и помогут с поступлением в агроуниверситет, однако это только полдела. Чтобы заниматься серьезно, развиваться — нужно еще много чего сделать», — написал зампредседателя РССМ на своей странице в ВК.

Помимо этого, Глеб присоединится к РССМ. О планах на будущее парень рассуждает смело — будет участвовать в проекте по предпринимательству и продолжит развивать свое дело.

В конце прошлого года 16-летний фермер посетил Челябинскую птицефабрику, где пообщался со специалистами.

«ЧЕПФА помогает с постройкой помещения и предлагает целевое обучение. Совместно с РССМ пройду курсы по предпринимательству и буду участвовать в грантах», — говорит парень.

Подробнее историю Глеба можно прочитать в материале ИА «Первое областное».



Материал создан ИА «Первое областное».