Десятиклассник из Кыштыма Глеб Шудриков уже стал почти родным для Первого областного медиахолдинга. Ранее мы рассказывали про ужасный пожар, который уничтожил редких птиц и перепелов в его курятнике. К истории парня удалось привлечь внимание губернатора Челябинской области.
Поддержать Глеба решили и в Российском союзе сельской молодежи. Парень встретился с заместителем председателя РССМ Владиславом Улановым, первым замминистра сельского хозяйства и исполнительным директором реготделения ассоциации «Народный фермер».
Фото: ВК, Владислав Уланов
«Помещение Глебу восстановят и помогут с поступлением в агроуниверситет, однако это только полдела. Чтобы заниматься серьезно, развиваться — нужно еще много чего сделать», — написал зампредседателя РССМ на своей странице в ВК.
Помимо этого, Глеб присоединится к РССМ. О планах на будущее парень рассуждает смело — будет участвовать в проекте по предпринимательству и продолжит развивать свое дело.
В конце прошлого года 16-летний фермер посетил Челябинскую птицефабрику, где пообщался со специалистами.
«ЧЕПФА помогает с постройкой помещения и предлагает целевое обучение. Совместно с РССМ пройду курсы по предпринимательству и буду участвовать в грантах», — говорит парень.
Подробнее историю Глеба можно прочитать в материале ИА «Первое областное».
Материал создан ИА «Первое областное».