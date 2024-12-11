Губернатор пообещал помочь школьнику из Кыштыма, у которого сгорело подворье с редкими курами

Парень был героем материала ИА «Первое областное»

Герой материала ИА «Первое областное» Глеб Шудриков рассказал свою историю на прямой линии губернатора Челябинской области. Школьник попросил помощи в достройке помещения для содержания кур разных пород. Предыдущий курятник вместе с птицами сгорел минувшей осенью.





Несмотря на несчастье, свое дело парень бросать не собирается. Говорит, что через два года, когда ему исполнится 18 лет, планирует официально стать индивидуальным предпринимателем.

«Я считаю, что вы большой молодец», — сказал губернатор о намерениях подростка заниматься сельским хозяйством.

Глеб поделился своими эмоциями после прямой линии с журналистами медиахолдинга «Первый областной».

«Сейчас я нахожусь до сих пор в шоке, потому что это был первый раз — выход на такую большую аудиторию. Я еще не осознаю толком, что произошло. Поэтому, думаю, нужно все уложить по полочкам в голове», — говорит парень.

Глава региона пообещал оказать поддержку Глебу, а также напомнил о грантах для школьников, которые можно получить в Челябинской области. Есть проекты, которые министерство сельского хозяйства реализует: «Агростартап», ряд других проектов, которые призваны вовлекать молодежь в реализацию проектов, связанных с сельским хозяйством.

«Гранты, о которых говорил губернатор, способствуют этому толчку для молодежи. Туда же привлекаются не только финансы, но и преподаватели», — сказал школьник.