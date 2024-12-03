Целое подворье с редкими курами сгорело у десятиклассника в Кыштыме

Он единственный подросток в городе, получивший соцконтракт на развитие ЛПХ

Десятиклассник из Кыштыма — единственный подросток в городе, получивший социальный контракт на развитие личного подсобного хозяйства. Он разводит куриц и перепелок редких пород, продает яйца. В середине ноября его курятник сгорел, а вместе с ним птицы, гнезда, кормушки и стройматериалы. Корреспондент ИА «Первое областное» пообщалась с Глебом Шудриковым.

Любовь к птицеводству у Глеба появилась с детства. Они с семьей жили в частном доме, животные их окружали всегда. Парень говорит, что особый интерес у него был к птицам. Однажды тетя отдала ему инкубатор, он решил не терять времени и вырастить своих первых цыплят.

На тот момент 11-летний мальчик объехал несколько хозяйств в Кыштыме, брал разные яйца, чтобы не было смешения крови и будущие куры выросли «чистыми». Говорит, что читал книги и смотрел видеоролики про птицеводство.

«Подождал три недели, на 21-е сутки сидел и смотрел в окошечко в инкубаторе. Следил, как они вылуплялись, меня это очень увлекало», — рассказывает Глеб.

Парень признается, что плана по развитию своего маленького домашнего хозяйства у него не было. Какого плана можно ждать от 11-летнего ребенка, задается вопросом он. Но все получилось, дело стало больше затягивать Глеба. Он начал получать первые деньги от продажи яиц. Говорит, что получал немного — «чисто на погулять».

«Покупатели сначала отнеслись с настороженностью, пытались постоянно сбить цену, хотя я ставил рыночную стоимость. Среди сверстников мало кто знал, что я этим занимаюсь. Со временем набралась клиентская база», — вспоминает Глеб.

Птицеводство все больше увлекало парня и дело начало разрастаться. В подарок на Новый год Глеб попросил у родителей новый инкубатор, который вмещает больший объем яиц. Нашлась поставщица, которая возила импортное яйцо.

«Продавец возила импортное и российское яйцо из Москвы в Челябинск. Я закладывал бройлеров, несушек, гусей тоже», — рассказывает Глеб.

Покупатели стали выстраиваться в очереди к молодому фермеру, признается, что порой яиц на всех не хватало. По печальному стечению обстоятельств Глеба и его подворье заметили в городской администрации.

«Муж моей сестры — участник СВО, он погиб. В начале осени к нам приезжала администрация города и увидела мой недавний вывод перепелов. Они заинтересовались мной, так как в городе ни у кого нет официального личного подсобного хозяйства», — рассказывает парень.

Школьнику предложили подписать соцконтракт, проблема была только в том, что он несовершеннолетний. Документ оформили на отца. Юному птицеводу выделили 200 тысяч рублей на развитие. Он закупил оборудование, чтобы войти в новый сезон с большими объемами. Но сделать этого не получилось.

Утром 16 ноября Глеб пошел в «обход» проверить птиц, а после поехал в соседний поселок за комбикормом. Буквально через полчаса ему позвонила мама — птичник охватил огонь.

«Мама позвонила, сказала, что у нас все полыхает. Курятник полностью сгорел. Там были птицы, которым по пять лет. Они были со мной с самого начала, успел привязаться. Но я быстро себя успокоил, хорошо, что огонь не задел людей», — вспоминает подросток.

Официальная причина пожара — короткое замыкание, вызванное перегрузом сети. Ущерб оценили в 115 тысяч рублей.

Сгорел утепленный деревянный курятник с переплами, породистыми курами, гнездами с яйцесборниками, кормушками, поилками и стройматериалами. Из этого поголовья выжили несколько птиц, которые проходили инкубационный период в другом здании — «кочегарке».

К оставшимся птицам школьник докупил бройлеров, с которых сейчас имеет небольшой доход. Ведь по условию соцконтракта он обязан ежемесячно в течение года отчитываться о получаемой прибыли.

«Я предоставил справку о пожаре, с меня на время сняли обязательства», — рассказывает он.

После пожара парень открыл сбор средств, но его карту быстро заблокировали из-за переводов.

Глеб вместе с отцом принял решение не восстанавливать старый курятник, а построить новый из пеноблока, побольше площадью. За осуществление плана они возьмутся весной, когда сойдет снег. По их общим расчетам на новый курятник потребуется большая сумма.

Любимое дело Глеб не бросает, развивает его в соцсетях. В своей группе он рассказывает интересные факты про домашних птиц.