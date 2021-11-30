Депутаты утвердили бюджет Копейска в первом чтении

Средства направят на ремонт дорог, расселение аварийного жилья, строительство поселкового водопровода и другие проекты

В Копейске депутаты городского собрания в первом чтении приняли бюджет на 2022 год и на плановый период 2023—2024 годов. Позитивные перемены произойдут в социальной сфере, в жилищно-коммунальном хозяйстве, а также дорожной инфраструктуре, сообщили в пресс-службе администрации города.

Дорожный фонд в 2022 году вырастет на 11% — общая сумма расходов по этому направлению составит 226 миллионов рублей. Расходы на ЖКХ и благоустройство увеличатся на 83% — до 1 миллиарда 243 миллионов рублей.

Кроме того, на переселение копейчан из ветхого жилья направят 760 миллионов рублей. В рамках реализации программы «Чистая вода» в Копейск из областного бюджета поступят 285 миллионов рублей, за счет которых за два года построят систему водоотведения в поселке Вахрушево. Также в программу включено строительство озоно-фильтровальной станции в поселке Октябрьском, на эти цели выделили 111 миллионов рублей. На строительство автодороги от улицы Малышева до новой школы № 16 запланировано 69,6 миллиона рублей. На реализацию проектов инициативного бюджетирования в Копейске направят 64,5 миллиона рублей из областных средств.

«Продолжится реализация проекта „Формирование комфортной городской среды“. По итогам народного голосования определены территории, которые будут благоустроены в следующем году. Это пешеходная зона у центральной библиотеки, сквер за ДК им. Бажова, прибрежная зона пруда в поселке Горняк и дворы на ул. Луганской, 4, ул. Черняховского, 19 и ул. Терешковой, 5а. На эти цели выделят 56 миллионов рублей», — сообщили в пресс-службе администрации Копейска.

На реконструкцию 22 остановочных павильонов из областного бюджета потратят 20 миллионов рублей.

На ликвидацию несанкционированных свалок и проведение субботников потратят 4 миллиона рублей, на создание цветников — 2,4 миллиона рублей, на устройство контейнерных площадок — 2 миллиона рублей, на санитарную обрезку зеленых насаждений — 200 тысяч рублей, на систему экологического мониторинга воздуха — 900 тысяч рублей. Еще 6 миллионов рублей запланировали на отлов бездомных животных.

Напомним, ранее на заседании Законодательного собрания региона бюджет Челябинской области приняли в первом чтении большинством голосов. Три депутата голосовали против, трое воздержались. Предварительная сумма расходов в 2022 году составит 253,2 миллиарда рублей.

