Депутат Государственной думы РФ Яна Лантратова попросила министра просвещения РФ Сергея Кравцова сформулировать позицию министерства по одному из спорных вопросов современной школы. Депутат хочет знать, поддерживает ли ведомство запрет на использование мобильных телефонов на уроках в школе.

«Эксперты из числа педагогического и родительского сообщества все чаще заявляют о необходимости запрета использования учениками сотовых телефонов на уроках. В случае поддержки данной инициативы готова подключиться к совместной работе на законодательном уровне», — пишет Яна Лантратова в личном телеграм-канале.

Яна Лантратова сообщает, что в ряде регионов России, в том числе и в Челябинской области, запрет поддержан на встречах, которые депутат провела с педагогами, школьниками и их родителями.

Вместе с тем часть педагогов выступает против ограничений. Противники запрета считают, что на уроках детей нужно учить самостоятельно находить информацию в интернете. И добавляют: если учитель умеет быть интересным, то дети сами не захотят уходить в интернет.

В Челябинске на этой неделе откроют 158 школьных лагерей. Для ребят этим летом открыты почти все школы города.

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