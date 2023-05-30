Депутат Госдумы Яна Лантратова готова бороться за запрет сотовых телефонов в школах

Ранее ее поддержали родители и педагоги из Челябинской области

Депутат Государственной думы РФ Яна Лантратова попросила министра просвещения РФ Сергея Кравцова сформулировать позицию министерства по одному из спорных вопросов современной школы. Депутат хочет знать, поддерживает ли ведомство запрет на использование мобильных телефонов на уроках в школе.



«Эксперты из числа педагогического и родительского сообщества все чаще заявляют о необходимости запрета использования учениками сотовых телефонов на уроках. В случае поддержки данной инициативы готова подключиться к совместной работе на законодательном уровне»,

— пишет Яна Лантратова в личном телеграм-канале.

Яна Лантратова сообщает, что в ряде регионов России, в том числе и в Челябинской области, запрет поддержан на встречах, которые депутат провела с педагогами, школьниками и их родителями.