Депутат Государственной думы РФ Яна Лантратова попросила министра просвещения РФ Сергея Кравцова сформулировать позицию министерства по одному из спорных вопросов современной школы. Депутат хочет знать, поддерживает ли ведомство запрет на использование мобильных телефонов на уроках в школе.
Яна Лантратова сообщает, что в ряде регионов России, в том числе и в Челябинской области, запрет поддержан на встречах, которые депутат провела с педагогами, школьниками и их родителями.
Вместе с тем часть педагогов выступает против ограничений. Противники запрета считают, что на уроках детей нужно учить самостоятельно находить информацию в интернете. И добавляют: если учитель умеет быть интересным, то дети сами не захотят уходить в интернет.
В Челябинске на этой неделе откроют 158 школьных лагерей. Для ребят этим летом открыты почти все школы города.
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