В Челябинске на этой неделе откроют 158 школьных лагерей

Для ребят этим летом открыты почти все школы города

На этой неделе в областном центре начинают свою работу лагеря с дневным пребыванием детей. Об этом на аппаратном совещании в мэрии заявил заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев. По его словам, лагеря организованы на 158 площадках. Это почти все школы города и два учреждения дополнительного образования, передает корреспондент Первого областного информагентства.

«По отдельному графику начинаются смены в загородных лагерях. Уже началась выдача путевок на первую смену для детей-сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей. До 5 июня на отдых заедет 795 человек», — доложил вице-мэр.

На прошлой неделе стало известно, что родители юных челябинцев могут сэкономить несколько тысяч рублей на питании своего ребенка. Власти города решили кормить ребят из школьных лагерей полностью за счет бюджета. Двухразовое питание предусмотрено для всех вне зависимости от наличия льгот.

Что касается летней оздоровительной кампании, то в 2023 году на Южном Урале в загородных лагерях отдохнут почти 180 тысяч детей. На проведение этой кампании регион выделил более 750 млн рублей. Кстати, у подростков будет возможность заработать свои деньги, ведь область создаст для них 11,3 тысячи рабочих мест.

С завершением пандемии коронавируса Роспотребнадзор смягчил требования к посещению детей в лагерях. В этом году в учреждениях будут вводить дни, когда родители смогут навестить своего ребенка. Сейчас специалисты проводят проверку оздоровительных учреждений на пожарную безопасность. Через эту процедуру уже прошли более 200 лагерей.