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7 причин купить кассу и подключить ОФД до 1 июля

Весомые преимущества для ведения бизнеса.
сегодня в 09:10
  |  Общество

Купили онлайн-кассу и подключились к оператору фискальных данных — получите налоговый вычет! Государство вернет предпринимателям 18 тыс рублей на каждую единицу кассовой техники, которая зарегистрирована в налоговой службе до 1 июля. Компенсацию получат плательщики единого налога на вмененный доход (ЕНВД) и патента (ПСН).

Запомните 7 главных бонусов перехода на 54-ФЗ и работу с ОФД.

Вычет за все

Малому бизнесу часто тяжело даются непредвиденные траты, но в этот раз сложности компенсирует помощь от государства. Важно помнить, налоговый вычет полагается не только на саму кассу, но и на работы по ее установке, покупку фискального накопителя, и конечно, на услуги оператора фискальных данных (ОФД) — для тех предпринимателей, которые успеют подключиться до 1 июля 2018 года.

На рынке есть кассы, стоимость которых можно полностью вернуть через налоговый вычет (смарт-терминал Эвотор 7.2 за 17 990 р) — предпринимателю нужно лишь приобрести технику и подключить ее к ОФД до 1 июля.

Бесплатно

Часто бизнес затягивает с переходом на новую аппаратуру, однако «Платформа ОФД», крупнейшая компания — оператор фискальных данных России, готова предоставить дополнительный бонус. При подключении предприниматели на ЕНВД и ПСН смогут бесплатно пользоваться услугами «Платформы ОФД» до 1 июля 2018 года: времени будет достаточно, чтобы спокойно протестировать личный кабинет и оценить функционал системы.

В одном окне

«Онлайн-касса» — это сочетание кассы, фискального накопителя и оператора фискальных данных. Можно потратить немало времени, подбирая все элементы так, чтобы они подходили друг другу и вашим нуждам. Интернет-магазин «Платформа ОФД» shop.platformaofd.ru упростит этот процесс: там можно приобрести терминал или кассу, фискальный накопитель и услуги ОФД одновременно.

Реклама в чеке

Появились новые маркетинговые инструменты. Брендируйте кассовые чеки, размещая на них название своей компании и логотип. Услуги «Именной чек компании», «Брендированное сообщение» и «Логотип в чеке» можно подключить прямо через личный кабинет «Платформа ОФД».

Аналитика не отходя от кассы

ОФД собирает и хранит кассовые чеки, чтобы передавать их в ФНС — это значит, что вся информация по вашим продажам хранится в одном месте. Воспользуйтесь сервисом аналитики в личном кабинете «Платформа ОФД», чтобы оптимизировать свой ассортимент и цены, узнать, какие товары наиболее популярны и доходны. Это поможет скорректировать закупки, быть лучше конкурентов.

Бухгалтеру удобно

Еще сильнее расширить функционал ОФД можно с помощью приложений, размещенных в магазине market.platformaofd.ru. В частности, эти приложения позволят синхронизировать данные с сервисами 1С и инструментами учета, благодаря чему бухгалтеру вести его станет гораздо проще.

Партнер поможет.

Получайте консультации по 54-ФЗ у партнеров «Платформа ОФД»! Обращайтесь в центры техобслуживания и авторизованные сервисные центры по работе с кассовой техникой в городе. Торопитесь — бесплатный тестовый период работы с «Платформа ОФД» для ЕНВД и ПСН действует только до 1 июля.

*Бренд «Платформа ОФД» представляет ООО «Эвотор ОФД», ОГРН 1 167 746 512 856, адрес: 119 048, г. Москва, ул. Усачева, д. 33, стр. 1, сайт: platformaofd.ru

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