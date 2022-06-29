День семьи, любви и верности останется рабочим

Накануне дату 8 июля в России признали официальным праздником

Президент России Владимир Путин подписал указ о признании Дня семьи, любви и верности официальным праздником. Но 8 июля все же останется рабочим днем, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Дополнительный день отдыха — это достаточно большая нагрузка для нашей экономики. В этот день работодатели обязаны оплачивать работу в двойном размере, это, конечно, накладка для экономики и для работодателей»,

— пояснила Светлана Бессараб «Известиям».