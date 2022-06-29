«Дополнительный день отдыха — это достаточно большая нагрузка для нашей экономики. В этот день работодатели обязаны оплачивать работу в двойном размере, это, конечно, накладка для экономики и для работодателей», — пояснила Светлана Бессараб «Известиям».
Напомним, праздник приурочен к православному дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии. Символом Дня семьи, любви и верности считается ромашка.
Расходы на бюджетную свадьбу в Челябинске оценили в 43 тыс. рублей. Выясняем, во сколько обойдутся платье, костюм и тамада с «Авито».