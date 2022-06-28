Расходы на бюджетную свадьбу в Челябинске оценили в 43 тыс. рублей

Выясняем, во сколько обойдутся платье, костюм и тамада с «Авито»

Организация свадебного торжества — это не только приятные хлопоты, но и дополнительные траты. Многие молодожены для празднования выбирают теплое время года. Эксперты сервиса «Авито» посчитали, в какую сумму обойдется праздник летом 2022 года, если покупать все через объявления. В Челябинске организовать свадьбу можно в среднем за 42,9 тыс. рублей, это на 5 тыс. рублей меньше, чем в среднем по России.

Образ невесты в Челябинске в среднем стоит 14,7 тыс. рублей. Дороже всего будет купить фату и свадебное платье — 6 тыс. рублей и 5,5 тыс. рублей соответственно. С мая по июнь спрос на аксессуар вырос на 41%. Объявление о продаже платьев размещали на 20% чаще.

Свадебные туфли на «Авито» в среднем можно приобрести за 500 рублей. Спрос на обувь в Челябинске за месяц вырос на 46%, предложений стало больше на 5%. В 2,8 раза увеличилось число объявлений о продаже свадебных букетов. Интерес к ним вырос в 10 раз. В среднем праздничные цветы стоят 750 рублей.

Кроме того, в период свадебного сезона в Челябинске вырос спрос на бьюти-мастеров. Полный образ невесты, включающий прическу и макияж, обойдется в среднем в 2 тыс. рублей.

Образ жениха в Челябинске можно собрать за 5,2 тыс. рублей. Свадебный костюм стоит в среднем 2,5 тыс. рублей. Продавать комплекты стали чаще на 28%, спрос на них вырос в 2,1 раза. Рубашку к костюму можно приобрести за 500 рублей. Этот элемент образа искали активнее в 2,4 раза.

Туфли жениха в Челябинске обойдутся дороже обуви невесты — 1,5 тыс. рублей. Мужские туфли стали востребованнее в 2,2 раза. Их выбор увеличился на 31%. Галстук и запонки к костюму стоят 270 и 390 рублей соответственно.

Заказать ведущего на свадьбу в среднем стоит от 10 тыс. рублей. Спрос на их услуги в Челябинске в июне вырос на 27% по сравнению с июнем прошлого года. Подготовка танца молодых с хореографом в среднем стоит от 1 тыс. рублей за час с человека. Спрос на услуги профессионалов увеличился на 24%.

Традиционной частью торжеств является свадебный торт. Классический двухъярусный торт с цветами и ягодами обойдется в среднем в 2 тыс. рублей за килограмм, трехъярусный с декором из крема и сахарными фигурками — от 3,5 тыс. рублей за килограмм.

Кроме того, многие пары в день свадьбы заказывают для гостей трансфер. В Челябинске популярность аренды автомобилей на торжество увеличилась на 19%. Для организации трансфера молодожены ищут минивэны, лимузины и современные модели машин.

Средняя стоимость часовой аренды одного легкового автомобиля на свадьбу по стране начинается от 1 тыс. рублей, микроавтобуса — от 1,4 рублей, ретро-автомобиль обойдется до 6 тыс. рублей в час.

Ранее ИА «Первое областное» рассказало, что самыми популярными форматами празднования регистрации становятся фуршеты и торжества «для двоих». Затраты на них, как правило, на 50—100% ниже, чем традиционный банкет. Корреспондент Первого областного информагентства выяснил, на чем можно сэкономить свадебный бюджет в этом году.