День семьи, любви и верности стал праздником официально

Челябинцы уже привыкли отмечать его 8 июля

Во вторник, 28 июля, президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому 8 июля в России будет официально считаться Днем семьи, любви и верности. Текст указа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«В целях сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи постановляю: установить День семьи, любви и верности и отмечать его 8 июля»,

— говорится в документе.



