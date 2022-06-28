«В целях сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи постановляю: установить День семьи, любви и верности и отмечать его 8 июля», — говорится в документе.
Станет ли 8 июля выходном днем, в указе не говорится.
Напомним, праздник приурочен к православному дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии. Символом Дня семьи, любви и верности считается ромашка.
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