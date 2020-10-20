День повара креативно отметили в одной из воинских частей Челябинской области

Как прошел этот день у солдат, смотрите в нашем фоторепортаже.

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Сегодня, 20 октября, во всем мире проходит День повара. Этот день отмечают примерно в 70 странах мира. Проводятся различные мастер-классы, кулинарные конкурсы и акции. Вот и в воинской части Чебаркуля военные решили по-особому отметить этот день.



С самого утра Вячеслав Литвинов, старший повар первого отряда, трудится над приготовлением блюд.





В этот день сервировка блюд отличается от остальных.





Еду, конечно же, готовят с соблюдением всех калорий, которые должен получить солдат.

Обед проходит при соблюдении всех мер предосторожности.





День повара в этой воинской части провели в рамках ежемесячных дней национальной кухни. Солдаты уже успели попробовать блюда русской, украинской и татарской кухни.