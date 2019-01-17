Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
66.76 -0.32 76.14 -0.81
Челябинск
сейчас
 
-7 °C
завтра
 
-14 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
сегодня в 13:07
Челябинская область сегодня празднует юбилей — 85 лет!
Немного истории появления и развития нашего региона.
/ Представители со всех уголков страны поздравили регион с юбилеем

Представители со всех уголков страны поздравили регион с юбилеем

Сегодня Челябинская область отмечает 85-летие.
сегодня в 13:07
  |  Общество

Сегодня, в день 85-летия Челябинской области, губернатор Борис Дубровский и все южноуральцы принимают поздравления от представителей власти, политиков, общественников и предпринимателей. Так, новых трудовых побед и успешного развития пожелал области президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов от имени своего региона пожелал южноуральцам здоровья, счастья и гармонии в семьях.

Сегодня Челябинская область занимает лидирующие позиции по многим направлениям. Здесь сформирован мощный центр металлургической промышленности и машиностроительного комплекса. Регион достиг высоких результатов в инновационном секторе, аграрной отрасли. Яркой визитной карточкой территории стал горнолыжный туризм, а минеральные воды и лечебные грязи санаторием привлекают туристов со всей страны. Несомненно, что все эти успехи стали возможны благодаря плодотворному и добросовестному труду людей, живущих здесь. Целеустремленные, деятельные и инициативные, южноуральцы любят свой родной край и гордятся им. — отметил в своем поздравлении губернатор Тюменской области Александр Моор, подчеркнув, что надеется на укрепление дружеских связей регионов.

Свои пожелания передала и губернатор Ханты-Мансийского АО — Югры Наталья Комарова.

Поздравляю вас, наших земляков — жителей Челябинской области с 85-летием создания региона! Приумножая промышленный, экономический, научный, культурный потенциалы, способствуя развитию гражданского общества, южноуральцы вносят весомый вклад в благосостояние России, сохраняют историческое наследие, реализуют инновационные проекты. — такие слова она адресовала жителям области.

Поздравление поступило и от председателя комитета Государственной Думы по обороне Владимира Шаманова.

Спасибо всем, кто своими руками создает основу благополучия края, вы делаете большую, важную работу, результаты которой имеют огромное значение. — сказал генерал-полковник Владимир Шаманов. Также он пожелал региону стабильности и уверенности в своих силах.

Передал свои пожелания и председатель восемнадцатого арбитражного апелляционного суда Дмитрий Крашенинников.

В успехах региона — вклад всех его жителей, которые своим трудом, высокими результатами и преданностью делу способствуют развитию и процветанию области. Челябинская область прочно заняла видное место в политической и экономической жизни России и стала примером динамично развивающейся территории с необыкновенным потенциалом. — отметил Дмитрий Крашенинников.

Не остался в стороне и коллектив управления федеральной службы по техническому и экспортному контролю по УрФО.

Желаю Челябинской области процветания, чтобы она продолжала развиваться также успешно и вписывала в историю много новых славных страниц. — обратился к южноуральцам руководитель управления Олег Чувардин.

Общество
День матери празднует Челябинская область
25.11.2018
День матери празднует Челябинская область
Общество
Южноуральская дорожная отрасль отмечает 83-й день рождения
27.01.2017
Южноуральская дорожная отрасль отмечает 83-й день рождения
Общество
Борис Дубровский поздравил южноуральцев с 83-летием области
17.01.2017
Борис Дубровский поздравил южноуральцев с 83-летием области
Общество
Сегодня Челябинская область отмечает свой день рождения: 82 года
17.01.2016
Сегодня Челябинская область отмечает свой день рождения: 82 года
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Общество
50 раз отпразднуют Год театра в Челябинской области
сегодня в 14:52
50 раз отпразднуют Год театра в Челябинской области
Общество
Заболеваемость гриппом и ОРВИ вновь растет в регионе
сегодня в 14:13
Заболеваемость гриппом и ОРВИ вновь растет в регионе
Общество
Пенсионеры остались без горячей воды из-за ошибки коммунальщиков
сегодня в 14:09
Пенсионеры остались без горячей воды из-за ошибки коммунальщиков
Общество
Челябинская область сегодня празднует юбилей — 85 лет!
сегодня в 13:07
Челябинская область сегодня празднует юбилей — 85 лет!
Общество
Представители со всех уголков страны поздравили регион с юбилеем
сегодня в 13:07
Представители со всех уголков страны поздравили регион с юбилеем
Происшествия
Политологи объяснили, почему решение о расселении дома в Магнитогорске принял президент
сегодня в 11:57
Политологи объяснили, почему решение о расселении дома в Магнитогорске принял президент
Хоккей
«Трактор» сыграет домашний матч против прямого конкурента по турнирной таблице
сегодня в 11:37
«Трактор» сыграет домашний матч против прямого конкурента по турнирной таблице
Хоккей
10 лет арене «Трактор»: как и чем «живет» спортивный комплекс
сегодня в 09:52
10 лет арене «Трактор»: как и чем «живет» спортивный комплекс
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6