/ Представители со всех уголков страны поздравили регион с юбилеем

Сегодня Челябинская область отмечает 85-летие.

Сегодня, в день 85-летия Челябинской области, губернатор Борис Дубровский и все южноуральцы принимают поздравления от представителей власти, политиков, общественников и предпринимателей. Так, новых трудовых побед и успешного развития пожелал области президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов от имени своего региона пожелал южноуральцам здоровья, счастья и гармонии в семьях.

Сегодня Челябинская область занимает лидирующие позиции по многим направлениям. Здесь сформирован мощный центр металлургической промышленности и машиностроительного комплекса. Регион достиг высоких результатов в инновационном секторе, аграрной отрасли. Яркой визитной карточкой территории стал горнолыжный туризм, а минеральные воды и лечебные грязи санаторием привлекают туристов со всей страны. Несомненно, что все эти успехи стали возможны благодаря плодотворному и добросовестному труду людей, живущих здесь. Целеустремленные, деятельные и инициативные, южноуральцы любят свой родной край и гордятся им. — отметил в своем поздравлении губернатор Тюменской области Александр Моор, подчеркнув, что надеется на укрепление дружеских связей регионов.

Свои пожелания передала и губернатор Ханты-Мансийского АО — Югры Наталья Комарова.

Поздравляю вас, наших земляков — жителей Челябинской области с 85-летием создания региона! Приумножая промышленный, экономический, научный, культурный потенциалы, способствуя развитию гражданского общества, южноуральцы вносят весомый вклад в благосостояние России, сохраняют историческое наследие, реализуют инновационные проекты. — такие слова она адресовала жителям области.

Поздравление поступило и от председателя комитета Государственной Думы по обороне Владимира Шаманова.

Спасибо всем, кто своими руками создает основу благополучия края, вы делаете большую, важную работу, результаты которой имеют огромное значение. — сказал генерал-полковник Владимир Шаманов. Также он пожелал региону стабильности и уверенности в своих силах.

Передал свои пожелания и председатель восемнадцатого арбитражного апелляционного суда Дмитрий Крашенинников.

В успехах региона — вклад всех его жителей, которые своим трудом, высокими результатами и преданностью делу способствуют развитию и процветанию области. Челябинская область прочно заняла видное место в политической и экономической жизни России и стала примером динамично развивающейся территории с необыкновенным потенциалом. — отметил Дмитрий Крашенинников.

Не остался в стороне и коллектив управления федеральной службы по техническому и экспортному контролю по УрФО.

Желаю Челябинской области процветания, чтобы она продолжала развиваться также успешно и вписывала в историю много новых славных страниц. — обратился к южноуральцам руководитель управления Олег Чувардин.