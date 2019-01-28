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/ 8000 незаконных рекламных конструкций демонтируют в Челябинске

8000 незаконных рекламных конструкций демонтируют в Челябинске

Однако владельцы рекламы, установленной не по правилам, могут убрать ее сами.
сегодня в 14:24
  |  Общество

Председатель Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска Сергей Чигинцев отчитался о ходе работ над демонтажем незаконных рекламных конструкций на аппаратном совещании у врио главы города Владимира Елистратова.

С сентября 2018 года началась работа, которая осуществляется администрациями районов. Они определяют конструкции, которые не соответствуют правилам, в течение трех дней администрация отправляет информацию в Управление благоустройства Челябинска. Управление уведомляет лиц, незаконно установивших рекламу, о том, что они должны самостоятельно демонтировать конструкции. Если самостоятельный демонтаж не происходит, то Управление благоустройства обращается в Комитет по управлению имуществом. Комитет, через Службу демонтажа и благоустройства, осуществляет принудительный демонтаж незаконных информационных конструкций. — прокомментировал Сергей Чигинцев.

Также председатель Комитета отметил, что собственниками ведется постоянный демонтаж конструкций. Всего в Комитет по управлению имуществом поступило 124 акта о невыполнении демонтажа рекламы, из них 94 уже проработано. На данный момент в городе планируют убрать около 8000 рекламных вывесок, которые не соответствуют нормам и правилам.

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