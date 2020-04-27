Демонтаж аттракционов начали в одном из парков Челябинска

Подрядчик начал разбирать колесо обозрения.

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В Челябинске в одном из парков подрядчик приступил к демонтажу аттракционов. Работы уже начали в городском саду имени Пушкина. Из-за того, что завершились сроки эксплуатации колеса обозрения, подрядчик начал разбирать конструкцию.

«Дело в том, что колесо обозрения у нас уже устарело, это древнее колесо, которому больше 40 лет. В прошлом году оно не прошло сертификацию, но сейчас только до него дошли руки. Как раз пока самоизоляция, людей нет, можно наводить порядок в городском саду», — прокомментировал ситуацию для bfm74.ru директор муниципального автономного учреждения «Горсад имени Пушкина» Игорь Клеин.

Подробности о том, какие аттракционы подлежат демонтажу, а также о том, что будет размещено на их месте, читайте в материале bfm74.ru.