Сладкая вата и аттракционы могут исчезнуть из челябинских парков

Чтобы этого избежать, некоторые чиновники предлагают внести соответствующие изменения в федеральное законодательство.

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В челябинских парках могут запретить продавать сладкую вату, стритфуд и даже ликвидировать аттракционы. Таким был один из вопросов, которые обсуждались на заседании экспертного совета при бизнес-омбудсмене в Челябинской области.

Проведенная антимонопольной службой проверка показала, что муниципальные учреждения города не имеют права сдавать в субаренду земельные участки, на которых расположены нестационарные объекты, но делают это в нарушение земельного законодательства.

«Проблема заключается в том, что НТО могут размещаться только на земельном участке, который сформирован специально для них, либо на основании договора на размещение. В силу Земельного кодекса размещать объект на не сформированном земельном участке, невозможно. В свою очередь территория парков — это большой земельный участок, который предоставлен на праве бессрочного постоянного пользования. Соответственно, положения Земельного кодекса не позволяют там ни сформировать земельный участок, ни выдать какие-либо разрешения», — рассказала замруководителя Челябинского УФАС Наталья Сапрыкина.

Парки и другие муниципальные учреждения такого рода могут организовать эту деятельность самостоятельно: организовать торговые точки, поставить аттракционы, — но на деле этого не происходит. МАУ заключают договоры на «оказание услуг» и пускают на территорию субарендаторов. антимонопольная служба потребовала от управления культуры до конца ноября устранить нарушения.

Елена Мурзина, заместитель главы Челябинска, рассказала, что для решения этой проблемы необходимо внести изменения в ряд федеральных нормативных актов. Администрация города уже подготовила дорожную карту по этому вопросу. Но пока до конца не ясно, получится ли привлечь внимание к этому федеральных структур.