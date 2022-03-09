Экс-замглавы Ашинского района оставили в СИЗО по делу о взятке

Виктор Чистяков, по версии следствия, получил деньги от коммерсанта за покровительство при исполнении муниципального контракта

Челябинский областной суд в апелляции оставил без изменения меру пресечения в отношении бывшего заместителя главы Ашинского района Виктора Чистякова. Его обвиняют в получении взятки в крупном размере. Об этом сегодня, 9 марта, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Ранее Ашинский городской суд отправил Чистякова в СИЗО.

«По версии следствия, обвиняемый в 2018 году получил взятку от представителя коммерческой организации за общее покровительство при заключении, исполнении и оплате муниципального контракта на строительство очистных сооружений в поселке Кропачево», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Уголовное дело возбуждено по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

Сторона защиты обжаловала постановление о заключении под стражу, однако Челябинский областной суд оставил Виктора Чистякова в СИЗО.