/ «Дебаркадер» начнется с примитива от основателя «теории помойки»

Фестиваль современного искусства стартует 17 сентября в Челябинске.

В понедельник, 17 сентября, в Челябинске стартует фестиваль современного искусства «Дебаркадер-2018». Начнется он с открытия выставки «Коровкин, Букашкин и другие» в историческом музее при поддержке регионального министерства культуры. Экспозиция включает около 100 работ пятерых художников-примитивистов.

В Челябинск мы привозим художников, которые соответствуют девизу фестиваля «Невозможность границ». Как известно, наивные художники не имеют специального художественного образования, они преодолевают границы профессионального искусства и непрофессионального. При этом среди авторов нет слабых, имитирующих, все работы интересные, своеобразные. — прокомментировал куратор выставки Андрей Бобрихин.

Центральной фигурой выступает Евгений Малахин, многогранная творческая личность, известная в народе как старик Букашкин, культовая фигура в культурной среде Екатеринбурга: стихотворец, панк-скоморох, Народный дворник России. Писал иконы половой эмалью, увлекался росписью бетонных заборов, мусорных контейнеров, и даже разработал «теорию помойки». Ещё один художник — Александр Лысяков. Двадцать лет назад он прекратил свою живописную деятельность, став кузнецом. Его работы, представленные на выставке, уникальны.

Фестиваль продлится до 10 октября, в афишу вошло 12 мероприятий. Подробнее о «Дебаркадере» организаторы рассказывали во время прямой трансляции в пресс-центре ОТВ.