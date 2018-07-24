/ Челябинская пенсионерка стала дайвером и покорила пять морей и океан

До первой поездки в теплые страны женщина даже не умела плавать.

Самая активная пенсионерка живет на Южном Урале. Это Людмила Рындина из Челябинска. Несмотря на почтенный возраст, 82 года, челябинка каждый год путешествует. Женщина летает за границу и занимается дайвингом. Как рассказала Людмила Рындина, до 70 лет она даже не умела плавать, но очень хотела побывать на море. Перейдя от слов к делу, туристка посетила сначала Турцию и Египет. Там женщина впервые увидела всю прелесть подводного мира. Тогда состоялось ее стартовое погружение, в маске и нарукавниках.

Только опустила голову — обомлела. Под водой такая красота, просто неземная! Будто оторвался от забот, печали и всего. А потом я уже отважилась поплыть далеко, смотрю — а я нарукавники надеть забыла. Началась паника. Но я подумала: «Люда, если ты доплыла сюда, значит, ты доплывешь и обратно». В следующем году я экипировалась получше, купила гидрокостюм, камеру, фотоаппарат, стала снимать постоянно. В основном — красоту кораллов. — рассказала сайту «Первый областной» Людмила Рындина.

В итоге за 12 лет челябинка посетила 6 стран, в каждой из которых организовывала подводную съемку. Записей набралось на целый фильм. По совету друзей Людмила Рындина записала свои впечатления. Теперь женщина хочет выпустить книгу историй о дайвинге с обязательным приложением в виде диска.

О подводных приключениях пенсионерке напоминают не только фотографии и видео, но и емкости с водой из Черного, Красного и Мертвого морей. Сувенирами служат также ракушки, растения и камни, собранные на побережье.

Главное, чтобы было желание. У меня оно было просто страстным, я наесться и напиться этим не могла. Началось все с познавательного интереса. А тут, подружившись с морем, я стала его фанатом. — поделилась с сайтом «Первый областной» Людмила Рындина.

Прощаться с хобби пенсионерка не собирается. Однако своими планами предпочитает не делиться: как говорит Людмила Рындина, среди дайверов это считается плохой приметой.