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/ Челябинская пенсионерка стала дайвером и покорила пять морей и океан

Челябинская пенсионерка стала дайвером и покорила пять морей и океан

До первой поездки в теплые страны женщина даже не умела плавать.
сегодня в 16:48
  |  Общество

Самая активная пенсионерка живет на Южном Урале. Это Людмила Рындина из Челябинска. Несмотря на почтенный возраст, 82 года, челябинка каждый год путешествует. Женщина летает за границу и занимается дайвингом. Как рассказала Людмила Рындина, до 70 лет она даже не умела плавать, но очень хотела побывать на море. Перейдя от слов к делу, туристка посетила сначала Турцию и Египет. Там женщина впервые увидела всю прелесть подводного мира. Тогда состоялось ее стартовое погружение, в маске и нарукавниках.

Только опустила голову — обомлела. Под водой такая красота, просто неземная! Будто оторвался от забот, печали и всего. А потом я уже отважилась поплыть далеко, смотрю — а я нарукавники надеть забыла. Началась паника. Но я подумала: «Люда, если ты доплыла сюда, значит, ты доплывешь и обратно». В следующем году я экипировалась получше, купила гидрокостюм, камеру, фотоаппарат, стала снимать постоянно. В основном — красоту кораллов. — рассказала сайту «Первый областной» Людмила Рындина.

В итоге за 12 лет челябинка посетила 6 стран, в каждой из которых организовывала подводную съемку. Записей набралось на целый фильм. По совету друзей Людмила Рындина записала свои впечатления. Теперь женщина хочет выпустить книгу историй о дайвинге с обязательным приложением в виде диска.

О подводных приключениях пенсионерке напоминают не только фотографии и видео, но и емкости с водой из Черного, Красного и Мертвого морей. Сувенирами служат также ракушки, растения и камни, собранные на побережье.

Главное, чтобы было желание. У меня оно было просто страстным, я наесться и напиться этим не могла. Началось все с познавательного интереса. А тут, подружившись с морем, я стала его фанатом. — поделилась с сайтом «Первый областной» Людмила Рындина.

Прощаться с хобби пенсионерка не собирается. Однако своими планами предпочитает не делиться: как говорит Людмила Рындина, среди дайверов это считается плохой приметой.

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