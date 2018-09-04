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/ Валерий Сюткин начал испытание чудо-изобретения на Южном Урале

Валерий Сюткин начал испытание чудо-изобретения на Южном Урале

Мастер готов к сезону урожая.
сегодня в 16:40
  |  Общество

Житель Челябинской области рассказывает о своем необычном хобби. 72-летний мужчина конструирует садовые инструменты, которые упрощают жизнь пенсионеру. Среди его разработок — универсальная многофункциональная лопата и приспособление для снятия спелых плодов с деревьев. За основу Валерий Михайлович взял обычную щетку-швабру для мытья полов.

Приспособление имеет несколько функций: может сослужить как грабли, небольшая тяпочка. Навешав дополнительные элементы, получаем новые приспособления — лопату или вилы. Обычная лопата требует больших усилий, которые ложатся на позвоночник. А моя «лопата» сразу делит землю, например, на множество мелких кусочков. — делится подробностями южноуральский садовод Валерий Сюткин.

Мужчина рассказывает, что необходимость в проявлении изобретательских способностей возникла неспроста. Несколько лет Валерий Сюткин столкнулся с болями в спине. Тогда мужчина понял, что сам в своем состоянии с работами по саду он не справится. В самый разгар сбора урожая чудо-изобретение стало хорошим помощником для садовода.

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