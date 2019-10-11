Юную жительницу Златоуста наградят за героический поступок в Совете Федерации

Сенатор Олег Цепкин рассказал, как будет проходить торжественная церемония

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Свой подвиг Лиза Маслакова совершила, когда еще жила в Сатке. Одиннадцатилетняя девочка спасла жизнь двухлетней соседке, которая оказалась на рельсах в то время, как из-за поворота выехал тепловоз. За свой героизм школьница была награждена благодарственным письмом и подарком от Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте, а не так давно с ее мамой связались сотрудники Россгвардии и сообщили, что девочка представлена к государственной награде.

Совет Федерации во главе с председателем Валентиной Матвиенко ежегодно организует торжественную церемонию награждения. Лиза Маслакова из Златоуста получит свою награду в Москве.

«Это проходит в здании Совета Федерации, в большом холле, очень торжественно. Награждает, как правило, заместитель председателя Совета Федерации Юрий Воробьев. Он является генералом МЧС, Героем России. Присутствуют на награждении известные ветераны-герои, действующие военнослужащие и ветераны, курсанты МЧС», — рассказал корреспонденту сайта «Первый областной» сенатор Олег Цепкин.

Перед тем, как наградить каждого юного героя, расскажут их историю, а также покажут видео-ролик о том, какой подвиг он совершил. Непосредственно после этого ребенку торжественно вручат медаль, грамоту и подарок.

«На награждении присутствует руководитель МЧС и сенатор. Кроме того, у нас бывают иногда другие практики: отдельно взятых ребят награждали в родном субъекте РФ. Не каждый год из каждого субъекта награждают именно в Совете Федерации. В Совете Федерации чаще всего вручаются именно медали», — добавил Олег Цепкин.

Помимо торжественной церемонии награждения государственными наградами ребята примут участие и в культурной программе. В разные годы для них устраивались экскурсии в Кремль, московские музеи, просто прогулки по городу. Куда дети отправятся в этот раз, организаторы пока держат в секрете, чтобы у юных героев сохранилось предвкушение праздника.