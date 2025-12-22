Что толкает подростка на жестокость

Часто проблемы с поведением являются родительским упущением

Случаи подростковой жестокости каждый раз ввергают в шоковое состояние всю страну, заставляя людей беспокоиться о своей безопасности и благополучии собственных детей, которые посещают школы. Что же делает из подростка преступника, который становится беспощадным к тем, кто его учил и с кем он сидел за одной партой?

Агрессию в школьнике способны породить различные факторы, и часто даже их комплексное воздействие. На жестокость подростка может подтолкнуть травля в школе или интернете, ощущение, что он изолирован от общества и является изгоем, наличие семейных проблем.

«Это слабый родительский контроль и отсутствие участия в жизни ребенка, насилие или одиночество без поддержки взрослых. Данные ученых говорят, что на склонность к жестокости влияют агрессия в сообществе, в которое входит подросток, давление со стороны сверстников, депрессия, тревога, интерес к оружию и идеям смерти», — сообщает gorsite.ru.

Чтобы избежать трагедии, родителям нужно стремиться пребывать в доверительных отношениях с детьми, проявлять интерес к детским проблемам, отслеживать изменения их эмоционального фона.

«Проверить, обижают ли ребенка в школе, поможет тест на сайте проекта „Травли NET“», — отмечает психолог Юлия Перепелкина.

Специалист считает, что эффективность в решении вопросов подростковой жестокости может иметь внедрение в школах программы социально-эмоционального обучения для укрепления позитивного поведения, а также знакомство с антибуллинговыми системами. Школьным психологам также следует повысить бдительность с целью выявления рисков и улучшения атмосферы в учебном заведении посредством диалога и тренингов с ребятами.

