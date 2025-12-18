У каких детей больше рисков развития депрессии во взрослом возрасте

Если у вашего ребенка есть эта особенность, ему нужно уделять больше внимания

Ученым из университета Техаса удалость разобраться в ранних факторах риска, связанных с проблематичным детским настроением и темпераментом, по которым возможно предугадать, что ребенка, когда он станет взрослым, будет одолевать депрессия.

Представители науки наблюдали за 165 участниками исследования в возрасте от 4 месяцев до 26 лет и смогли обнаружить особые нейронные процессы, протекающие в мозге подверженных к депрессивным и тревожным расстройствам людей.

При знакомстве с новым объектом, человеком или ситуацией ребенок может демонстрировать хорошую реакцию на неизвестное ему ранее и без опасений подойти либо быть осторожным или вовсе избегать контактирования с неведанным. Так определяется незаторможенное и заторможенное, как во втором случае, поведение ребенка.

«Заторможенные дети более склонны к тревожным расстройствам в детские и подростковые годы. Это ранее уже было доказано научно. Сейчас же анализ показал, что наличие подобных страхов и опасений у ребенка напрямую стоит связывать с риском развития тревожного или депрессивного расстройства у него во взрослый период», — сообщается об исследовании.

Родителям, заметившим описанное выше за своими чадами, нужно с особым вниманием относиться к состоянию детской психики, оказывая помощь в решении тех или иных ментальных нарушений. Наблюдать и бездействовать при этом нельзя, лучше проконсультироваться о состоянии ребенка с детским психотерапевтом.

