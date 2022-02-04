«Что мы оставили детям в наследство»: вспоминаем главные проекты архитектора Евгения Александрова

4 февраля талантливому челябинскому архитектору — 105 лет

Евгений Викторович Александров — личность для Челябинска выдающаяся. Он в значительной мере повлиял на то, как создавался облик нашего города: десятки запроектированных им зданий и сейчас выделяются среди типовой застройки. 4 февраля 2022 года ему исполнилось бы 105 лет. ИА «Первое областное» изучило архивные снимки и документы, а также автобиографию Евгения Александрова. В нашем материале — известные проекты архитектора: реализованные и те, что, к сожалению, остались только на бумаге.

В архитектуру — со стройки

Евгений Викторович родился 4 февраля 1917 года, поэтому его нередко называли ровесником Революции. Получать высшее образование он отправился в Новосибирск, где на тот момент жила его старшая сестра Галина.

«За время учебы я не раз приезжал на каникулы в Челябинск. С удовлетворением наблюдал, как растет, меняется и мой родной город. Мечтал по окончании вуза приехать сюда, начать строить дома по своим проектам», — вспоминает Евгений Викторович в книге «Моя архитектурная судьба».

Прийти к этой мечте Александрову удалось не сразу. После окончания учебы, летом 1940 года, в его семье произошло горе: погиб отец. И, тогда еще вчерашний студент, молодой архитектор решает вернуться в Челябинск, чтобы помогать матери.

«Пришел с направлением к начальнику в стройтрест № 8, эта организация вела строительство жилья для рабочих в Тракторозаводском районе. Поглядел начальник на мои документы, говорит: „Вы архитектор. Это хорошо. Вот только архитекторы нам не требуются. Так что поработаете для начала мастером, а там видно будет“. Так что непосредственно работа моя началась не в архитектурной мастерской, как ожидал, а на строительной площадке, что, между прочим, мне в дальнейшей жизни весьма пригодилось», — рассказывал Александров.

И он был прав, ведь через 40 лет архитектор спроектирует на этом месте (проспект Комарова) новые микрорайоны девятиэтажных зданий.

Но уже через год с момента его работы на стройке, в 1941 году, он получил повестку из военкомата и позже отправился на фронт. Демобилизовавшись из армии в 1946 году, Евгений Викторович в течение трех лет повышает свое мастерство зодчего на факультете усовершенствования Московского архитектурного института и в 1949-м возвращается в Челябинск.

С этого момента и начинается обновление облика Челябинска по проектам Александрова и плеяды других талантливых архитекторов. Евгений Викторович выполнял детальную планировку кварталов Металлургического и Ленинского районов, застройку кварталов по улицам Воровского, Героев Танкограда, проект площади перед заводоуправлением ЧТЗ, проспекта Комарова.





Развитие города не вширь, а ввысь

В 1953 году первым секретарем ЦК КПСС становится Хрущев. Одной из первых его инициатив стал перевод отечественной строительной индустрии на сборку домов и сооружений из сборных железобетонных конструкций. Однако этим дело не ограничилось.

«Принятое постановление задело и архитекторов. Их обвинили в архитектурных излишествах, и борьба с ними велась широким фронтом. Коль скоро основные строящиеся тогда в центре города здания были мои, меня и подвергли основной критике. Практика уродования архитектурных проектов существовала на протяжении многих десятилетий советской власти. В стране совершенно отсутствовала какая-либо защита авторских прав. Нам оставалось лишь завидовать своим зарубежным коллегам», — рассказывал в книге Евгений Викторович.

Александров был одним из первых, кто проектировал в Челябинске высотные дома, которые по тем временам можно было назвать небоскребами. Он был уверен, что городу необходимо разрастаться не вширь, а ввысь. Но не все его проекты дошли до финала в том виде, в котором задумывались. Например, в центре города на площади Революции реализован его проект дома-квартала, где сейчас находится Музей декоративного искусства. Правда, проектировалось здание намного выше.





«На всем протяжении главного проспекта города словно злой рок прогулялся с ножницами, были срезаны верхние этажи. А они, между прочим, всегда считались самыми экономичными, коль уж говорить об экономии. Потому что получается экономия на фундаментах и стенах подвала, запас прочности при этом достаточный. При сплошном типовом проектировании и строительстве мы, к сожалению, обезличили наши города», — говорил Александров.

Еще одна высотка, которую не удалось построить по оригинальной задумке архитектора, — это дом на пересечении проспекта Ленина и улицы Свободы, рядом с «Детским миром». Александров разрабатывал несколько вариантов проекта, но результат лишь отдаленно напоминает эскизы автора.





«Особенно трудно мне далось это здание, в котором уже давно помещается магазин „Уральские сувениры“. От того, что мною было задумано, до того, что в итоге получилось, дистанция большого размера. Мне даже неудобно бывает объяснить, что дом этот мой, но я видел его совсем иным. Выстроили только пятиэтажную часть, да к тому же из проекта исчезли эркеры, колонны, башенка, которая должна была все венчать, и предполагавшийся на ней шпиль», — добавил архитектор.

По его проектам в 1950-е годы были построены жилые дома на улицах Свободы, Кирова, Пушкина и Советской. Еще один проект Александрова — 14-этажный дом с магазином «Школьник» (ныне «Золотое яблоко») на улице Сони Кривой. Кроме центра города он в соавторстве с Ольгой Щельниковой занимался проектами архитектурных планировок микрорайонов на северо-западе Челябинска.

«Мы были молоды в эти годы и очень увлечены любимым делом. Как не назовешь это большой удачей — практически каждый из молодых архитекторов имел возможность самостоятельно разработать проект жилого дома, причем в самом центре города. Мы очень тщательно отрабатывали подачу каждого чертежа, рисовали перспективы, делали цветные отмывки фасадов», — вспоминает в своей книге Александров.





Архитектор работал над созданием не только жилых домов, но и административных зданий. Например, его авторству принадлежат проекты здания «Союзпечати», здания главка «Оргтехстроя», а также здания ЦНИИшвейпрома на проспекте Ленина, 57, или, как его иначе называли, Дома моделей. Последнее было настоящим архитектурным чудом того времени.





«Получилось так, что пришлось доделывать здание швейпрома. Взял уголь, три дня посидел, набросал эскиз. „Нарисовал“ в семь этажей. Директор швейпрома возражает: в Москве не утвердят. Поехали в Москву вместе. Утвердили проект, смету. Чтобы как-то украсить здание, я вынес лестницу за линию фасада. Получилось что-то вроде книги, на которой должна быть мозаика. Я работал с художником Смирновым», — вспоминал Александров в книге М. С. Фонотова «Такой Челябинск, каким я его знаю в XXI веке».

Но обкому партии эскизы, выполненные А. М. Смирновым, показались «идейно не выдержанными». И тогда было принято решение здание, построенное в 1973 году, украсить уникальным 14-тонным панно из каслинского литья. Оно имитировало кружевную ткань с медальонами, на которых изображен животный мир Южного Урала. Это было впервые для нашего города — использование чугунного литья в архитектуре зданий.





В 2007 году Управление научных исследований проводит экспертизу, по итогам которой рекомендовалось демонтировать декоративную решетку из литья. В 2010 году, несмотря на то что был проект реконструкции с сохранением панно, созданный Александровым, здание лишилось своей изюминки: на нем выполнили облицовку из керамогранита и навесных фасадов. Все это сравняло облик уникального здания с сотнями подобных, где обычно располагаются государственные учреждения.

К слову, панно было признано объектом культурного наследия регионального значения. Но более чем за 10 лет этой декоративной решетке, которую можно отреставрировать, так и не нашлось применения. По словам краеведа Юрия Латышева, она до сих пор хранится на специальном складе.





«Бумажная» архитектура

Многим архитектурным задумкам Евгения Викторовича так и не удалось воплотиться в жизнь по разным обстоятельствам. Например, Дом Советов так и не стал доминантой главной площади Челябинска. В начале 1950-х годов коллективом архитекторов, в который входил и Александров, был разработан проект застройки площади Революции.

По этому проекту предполагалось возвести здание высотой в 5—12 этажей. На южной стороне площади, где сейчас находится драмтеатр, проектировалось высотное здание Дома Советов. Оно должно было иметь башню с курантами и стать основной композиционной доминантой.





«Архитекторы того времени полагали, что улицы Кирова и Цвиллинга зрительно замкнут здания повышенной этажности. Так было задумано в генплане города, утвержденном в 1936 году. Эта идея учитывалась и в последующих вариантах генплана. Однако позже единство стиля было нарушено административными домами и строящимся театром, хотя это место долго берегли под Дом Советов», — вспоминает в книге «Моя архитектурная судьба» Александров.





Еще один проект архитектора, который так и остался на бумаге, — Дворец бракосочетаний. Предполагалось, что он разместится на набережной реки Миасс, на территории, где сейчас находится краеведческий музей. Впрочем, идея со зданием для молодоженов все же имеет шансы на воплощение. Ранее власти заявили, что на набережной реки Миасс могут возвести концертный зал с Дворцом бракосочетаний.

Тандем архитектора и скульптора

«Александров очень много работал над памятниками. Все крупные и значимые в Челябинске монументы он вписывал в пространства. Скульптором многих памятников был Лев Головницкий, они дружили и вместе работали. Роль архитектора велика при создании памятника, поэтому его имя везде указывается наравне с автором проекта — скульптором», — рассказала ИА «Первое областное» главный археограф Объединенного государственного архива Челябинской области Галина Кибиткина.





Александров был участником войны, он работал над памятниками, которые связаны с военным временем.

«На фронте он был артиллеристом-минометчиком на „катюше“, и поэтому для него было важно, чтобы в Челябинске, где изготавливали эту модель и снаряды к ней, появился памятник „катюше“», — добавила собеседница.





Кроме того, архитектор работал над такими известными памятниками, как «Орленок», «Сказ об Урале», «Воинам-освободителям», «Подвиг», и многими другими.





Пожелание потомкам

Современники отмечали, что проекты Александрова выпали не на самое легкое время для реализации смелых архитектурных проектов. Власти корректировали практически каждый его проект. Все то, что придавало зданиям индивидуальность: эркеры, колонны, пилястры, башенки, шпили и другое, — из проекта убирали, здание упрощали. Конечно, это можно назвать ударом для любого творческого человека, который отдается профессии.

Прошла смена эпох, и в начале 2000-х Александров отмечал уже другую ситуацию, которая кардинально меняла облик города: засилье киосков на тротуарах, обустройство многочисленных заправок, разнообразие вывесок и пестрой рекламы на щитах и растяжках. Да и многие фасады зданий, на которых еще уцелели декоративные элементы, начали уродовать новые собственники помещений, надстраивая этажи, спиливая колонны, совершенно не заботясь о том, как будет выглядеть архитектурный ансамбль центра города.

«Верно говорят, что архитектура — это музыка в камне. А поскольку камень до превращения в песок живет многие века, то и градостроительство — проблема из разряда вечных: то, что начато одним поколением, будет продолжено другими. И если мы хотим приумножить неповторимый облик родного Челябинска, то без преемственности в архитектурных проектах и градостроительных перспективах нам не обойтись. Иначе быть городу не музыкой из разноцветного камня, бетона, стекла и металла, а унылыми коробками типовых зданий, брошенных небрежной рукой где и как попало», — обратился к будущему поколению Александров.

По мнению талантливого архитектора, «отказ от исторического прошлого, игнорирование полезного опыта неизбежно приведут когда-то к горьким раздумьям о том, что мы оставили детям в наследство».





Напомним, накануне в Государственном историческом музее Южного Урала открылась персональная выставка еще одного челябинского архитектора, художника и скульптора Николая Семейкина.

За помощь в подготовке материала выражаем благодарность Объединенному государственному архиву Челябинской области и челябинскому краеведу Юрию Латышеву.