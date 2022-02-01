В Челябинске открылась персональная выставка архитектора Николая Семейкина

В Историческом музее собрали архитектурные проекты, глиняную скульптуру и графику автора

В Государственном историческом музее Южного Урала 1 февраля открылась персональная выставка Николая Семейкина, челябинского архитектора, художника и скульптора. В выставочном зале показали архитектурные проекты Семейкина, акварельную графику, карандашные зарисовки и скульптуры из глины.







Николай Семейкин — автор множества городских проектов: он разработал проект Театра драмы им. Наума Орлова, «Челябинск-Сити», работал над реконструкцией Городского сада им. А.С. Пушкина и ПКиО им. Ю.А. Гагарина, проектировал памятник С. П. Дягилеву в Париже и жилые дома в городе и области.





Посетители выставки смогут увидеть проекты архитектора, которые так и не были реализованы, но больше всего здесь именно живописи: природных этюдов и портретов.





Сам Николай Семейкин, к сожалению, не смог присутствовать на открытии персональной выставки.

Архитектор много рисовал. Как говорят знакомые, он постоянно носит с собой блокнот и карандаш, а в поездках за город всегда берет этюдник. Семейкин преподает в детской изостудии в Доме архитектора, ранее преподавал рисунок в ЮУрГУ.

«Николай Николаевич — доказательство того, что архитектор должен уметь рисовать, и это вроде простая истина, но иногда, глядя на воплощенные проекты, ты начинаешь об этом забывать. Семейкин рисует виртуозно, и можно только сожалеть, что не все его задумки реализовались», — рассказал директор Музея изобразительных искусств Станислав Ткаченко.

В экспозиции выставлено множество женских портретов, в которых автор старался подчеркнуть красоту обычной женщины, без приукрашивания. Глиняные скульптуры в зале тоже повторяют женские лица.





Небольшое помещение внутри выставки отведено только под изображения обнаженной натуры. Гости экспозиции сходятся во мнении, что вместе с красотой тела в картинах отражена и красота души.





«Выставка дает возможность увидеть творчество Николая Николаевича Семейкина с разных сторон, наша область приобрела нынешний облик во многом благодаря работам Николая Семейкина. Я уверена, что эта выставка, где представлена графика, живопись и керамика, откроет новый взгляд на работы Николая Николаевича», — поделилась учредитель Фонда 2020 Ирина Текслер.





Большинство экспонатов на выставке взяты из архива Челябинской области, куда Николай Семейкин несколько лет передавал свои работы, некоторые картины на выставке взяты из Музея изобразительных искусств.





Выставка будет открыта для посещения до 11 апреля. Еще Николай Семейкин ведет инстаграм, где публикует свои работы.