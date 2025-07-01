Что изменится в жизни южноуральцев в июле‑2025

Рассказываем о вступающих в силу законах

Во втором летнем месяце определенные категории граждан смогут открыть социальный банковский вклад, за ряд преступлений будут наказывать строже, а родственникам погибших на СВО станет проще оформить наследство. Об этих и других важных изменениях — в материале ИА «Первое областное».

1 июля

Бюджетникам в Челябинской области поднимут зарплаты на 6%. В целом вместе с четырехпроцентным январским повышением индексация составит 10% и опередит инфляцию.

Тарифы на ЖКУ в Челябинской области планово повысят в среднем на 18%. Для некоторых категорий граждан предусмотрена субсидия.

Россияне с доходом ниже прожиточного минимума и получающие соцподдержку смогут открыть в банке социальный вклад по самой высокой ставке. Максимальная сумма вклада — не больше 50 тысяч рублей. Начислять и выплачивать проценты по нему будут ежемесячно.

Документы по административным нарушениям участники производства смогут получать на портале «Госуслуги». При условии, что электронный документооборот налажен в суде.

Утилизировать медотходы начнут по новым правилам. Отходы класса «А» — медицинские халаты, канцелярию, остатки пищи — приравняли к твердым коммунальным отходам, вывозить их будет регоператор. Отходы классов «Б» и «В» и части класса «Г» — такие как шприцы и инструмент — нужно сначала обеззаразить и лишь потом утилизировать. Вывозить их будут определенные организации. Частью отходов класса «Г» займется Росатом.





Обрабатывать персональные данные сотрудников спецслужб будут в особом порядке. Для сотрудников ФСБ, МВД, СВР и других ведомств создадут специальный реестр.

Операции с цифровым рублем начнут проверять строже. Но это касается случаев, если сумма списания или зачисления равна или превышает миллион. Банк России, заподозрив неладное, сможет заморозить деньги.

Операторам запретят оказывать услуги связи мигрантам, которые не подтвердили свою личность в салоне связи. Например, не предоставили биометрию.

В пенсионный стаж россиян включат периоды работы на Украине с 1 января 1991 года по 23 февраля 2022 года, в ДНР и ЛНР — с 11 мая 2014-го по 29 сентября 2022-го, в Запорожской и Херсонской областях — с 24 февраля по 29 сентября 2022 года.

5 июля

Деньги и имущество лиц, причастных к диверсиям, смогут замораживать. Раньше такую меру применяли только для предотвращения финансирования терроризма.

За публичное возбуждение ненависти или вражды по расовому или национальному признаку теперь будут возбуждать уголовное дело, если раньше человек привлекался за это к административной ответственности. Обвиняемым будет грозить штраф до полумиллиона рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет.





Для дропперов — тех, кто помогает мошенникам обналичивать и скрывать украденные деньги, также предусматривается уголовная ответственность. Лишиться свободы можно на шесть лет.

Кроме того, уголовная ответственность вводится за регистрацию ИП через подставных лиц. Наказание — то же, что и за создание с помощью махинаций юрлица: штраф до 300 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Штраф за разглашение коммерческой тайны повысят до 5 миллионов рублей. Раньше он составлял максимум 1,5 миллиона.

Судам позволят сохранять отсрочку отбывания наказания для беременных, родителей-одиночек и родителей детей до 14 лет даже в том случае, если они в этот период совершат новое преступление. Но принимать решения будут исходя из тяжести нового преступления.

Выплаты по европротоколу в случае разногласий участников ДТП повысят с 100 до 200 тысяч рублей. Но необходима фотофиксация повреждений.

15 июля

Родственникам погибших на спецоперации станет проще оформить наследство. Теперь датой открытия наследственного дела будет считаться дата составления свидетельства о смерти.